Avantages du stockage décentralisé ⋆ ZyCrypto

Publicité





Bien que l’un des avantages les plus courants de la blockchain et de la finance décentralisée soit incontestablement un système financier meilleur, plus rapide, moins cher et plus sécurisé, ce n’est pas le seul. Blockchain a développé plusieurs cas d’utilisation qui optimisent le fonctionnement quotidien, tels que la sécurisation des droits d’auteur, la gestion d’une opération à grande échelle et le stockage de données en ligne dans un environnement décentralisé.

QChain est devenu un pionnier du stockage décentralisé car il ne stocke pas les données des utilisateurs dans un seul endroit comme le stockage cloud typique en les chiffrant et en les divisant en parties pour les répartir entre les différents nœuds du réseau afin d’assurer le plus haut niveau de protection et de confidentialité.

Comment QChain fonctionne-t-il ?

QChain offre une fonctionnalité de stockage de fichiers où des espaces de stockage sont créés sur les nœuds par leurs propriétaires sur n’importe quel appareil avec un nœud installé. Lorsqu’un utilisateur télécharge son fichier sur QStorage DCS, la plate-forme le crypte à l’aide d’un schéma de cryptage AES-256-GCM avant de les télécharger sur un stockage cloud décentralisé pour s’assurer que personne, y compris QChain, ne peut afficher les données privées.

Une fois les fichiers téléchargés sur la plate-forme, ils sont divisés en plusieurs parties qui sont ensuite réparties entre les nœuds du système. Quelle que soit la taille, tous les fichiers sont divisés en 80 parties, et pour télécharger ces fichiers, un utilisateur doit avoir accès à au moins 29 nœuds.

Une fois les fichiers cryptés et divisés, ils sont répartis entre divers utilisateurs de blockchain qui les stockent ensuite sur leurs appareils physiques, ce qui rend les risques de fuite de données absolument nuls. Un propriétaire de fichier peut accéder à ces fichiers de n’importe où dans le monde à l’aide de sa clé de cryptage.

Publicité





Pour télécharger des fichiers sur QStorage, les utilisateurs doivent avoir un nœud installé sur leur appareil. Après avoir téléchargé le nœud, un utilisateur peut simplement télécharger des fichiers en accédant à la section Produits et en choisissant QStorage. Cliquez sur le bouton Créer pour sélectionner un dossier à télécharger sur le stockage. Un fichier d’une taille de 25 Ko nécessite 1 QDT (jeton QChain), qui est une redevance unique.

Avantages du stockage cloud décentralisé QChain

QChain non seulement crypte et divise les fichiers pour assurer un mécanisme de stockage sûr et décentralisé, mais il offre également fiabilité et facilité d’utilisation. Voici quelques-uns des avantages du stockage décentralisé offert par QChain.

Une protection fiable car les fichiers ne sont pas seulement cryptés mais divisés pour garantir qu’il n’y a aucune chance de fuite de données. Seul le propriétaire des fichiers a accès à la clé de chiffrement, indispensable pour visualiser et télécharger les fichiers de la blockchain. Comme QChain est un stockage cloud décentralisé, les utilisateurs ont toujours accès à leurs données même si certains nœuds sont hors ligne. QChain est un réseau open source, et tout le monde peut afficher les détails du réseau à tout moment. Le coût de stockage des données (25 Ko – 1 QDT) est environ 90 % inférieur à celui d’un service cloud classique. QChain offre une prise en charge multirégionale et fournit un moyen simple et sans restriction de gérer les fichiers.

Le stockage cloud décentralisé tel que QStorage est l’avenir du stockage cloud car il est protégé à l’aide de la technologie blockchain et est décentralisé. Pour en savoir plus sur QChain Storage DCS, visitez https://qstorage.cloud/.