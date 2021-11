Avantages et inconvénients de bénéficier d’un prêt de NBFC Vs Bank

Le collatéral devient un point négatif car une grande partie des emprunteurs ne possèdent pas de collatéral éligible ou hésitent à le mettre en gage.

Avoir une bonne cote de crédit joue un rôle énorme dans l’approbation d’un prêt, en particulier auprès des banques ; c’est-à-dire qu’avoir une cote de crédit de 750 ou plus vous donnera accès à un plus large éventail de prêteurs et à de meilleurs taux d’intérêt. Lors de la demande de tout type de crédit, qu’il s’agisse d’un prêt ou d’une carte de crédit, une bonne cote de crédit signifie généralement un plus grand choix pour l’emprunteur en termes de prêteurs et d’offres de prêt, ainsi que des taux d’intérêt et des frais attractifs.

Les cotes de crédit sont préférées par les prêteurs car elles représentent l’historique de crédit de l’emprunteur tel qu’il est enregistré dans ses rapports de crédit. Les experts du secteur affirment que les rapports de crédit aident les prêteurs à comprendre à quel point l’emprunteur est expérimenté et responsable dans le traitement de la dette. Par conséquent, avoir une cote de crédit plus élevée signifie avoir moins de chances de ne pas rembourser ses dettes. Si la cote de crédit d’un emprunteur est trop faible, les banques et les instituts financiers ne lui offrent pas du tout de crédit.

Alternativement, pour aider ces emprunteurs, les prêteurs numériques et les NBFC proposent des prêts et des crédits instantanés. Les experts du secteur affirment que la tendance s’accélère généralement pendant la saison des fêtes, en collaboration avec toutes les plateformes d’achat en ligne. Même si cette forme de crédit peut être facilement utilisée, elle a ses lacunes.

« L’obtention d’un prêt auprès d’une NBFC a sa part d’avantages et d’inconvénients, dont l’emprunteur doit être conscient car cela peut avoir un impact sur le coût du prêt », explique Ankit Mehra, PDG et fondateur de Gyandhan. Habituellement, les clients optent pour une NBFC pour ses différents produits de prêt et son processus facile. Il ajoute en outre : « Les NBFC fournissent des prêts garantis et non garantis sans aucun plafond sur le montant maximum ; alors que les prêteurs gouvernementaux et les banques exigent généralement une garantie si le montant du prêt dépasse Rs 7,5 lakhs.

Cela dit, le collatéral devient un point négatif car une grande partie des emprunteurs ne possèdent pas de collatéral éligible ou hésitent à le mettre en gage. Cela, selon Mehra, fait des NBFC un choix de premier ordre pour tout type de prêt. De plus, le modèle d’évaluation des candidatures d’une NBFC ne se limite pas non plus à la valeur de la garantie, ce qui est le cas des banques ; au lieu de cela, ils tiennent compte de plusieurs facteurs tels que le profil du demandeur, sa capacité de remboursement et la force du profil des codemandeurs.

La flexibilité offerte en termes de codemandeur requis et de nombre de codemandeurs pour un prêt, selon les experts, joue également fortement en faveur d’un demandeur, en particulier dans le cas de prêts étudiants avec des parents retraités ou retraités. Notez que cette facilité n’est pas disponible sur un prêt d’une banque où un codemandeur ne peut être qu’une personne de la famille immédiate.

Mehra souligne : « Compte tenu du modèle d’évaluation objectif, il y a plus de chances d’être approuvé pour un prêt même lorsque le profil du demandeur peut être moyen. Cela a une incidence sur le taux d’intérêt qu’ils proposent – ​​là où les banques ont une fourchette de taux d’intérêt fixe – aucun candidat ne sortira d’une NBFC avec le même taux, qui est calculé au cas par cas.

Malgré les avantages apparents d’une NBFC, par rapport à une banque, gardez à l’esprit qu’elle offre un taux d’intérêt plus élevé, sans avantage fiscal et, dans certains cas, sans période de moratoire accordée à l’emprunteur. « Une règle générale, en particulier pour un prêt d’études, est que les emprunteurs doivent opter pour les banques lorsqu’ils demandent un prêt avec garantie. Cela fait baisser le coût du prêt, notamment en termes de frais de traitement et de taux d’intérêt du prêt », ajoute Mehra.

