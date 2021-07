Avantages et inconvénients de Jeux Olympiques historiques

15/07/2021 à 22:16 CEST

pari

Pour la première fois de l’histoire, cinq années se seront écoulées entre les Jeux Olympiques et les autres. Rio 2016 laissera place à Tokyo 2020… en 2021. La pandémie de coronavirus a contraint le CIO à reporter le grand événement du sport mondial et, maintenant, une semaine après le début, nous passons en revue les avantages et les inconvénients de ce changement.

La réalité est que peu de choses ont changé au niveau de la pandémie. Au Japon (et surtout à Tokyo) la situation est alarmante, avec un nombre négligeable de vaccinés, pour laquelle le gouvernement a été contraint de déclarer l’état d’alerte et contraint de contester tous les tests à huis clos. L’image sera à la fois historique et triste… la gloire s’accomplira dans le silence.

Il est difficile de trouver un quelconque avantage à un report qui n’a fait que repousser la réalité et laisser le problème pour plus tard. Le Japon n’a pas fait ses devoirs et cela a fait de Tokyo 2020 les jeux les plus tristes de tous les temps. Il n’y a pas de solution à portée de main et ce qui était autrefois une fête, avec le village olympique comme centre, sera désormais un désert.

Les athlètes sont obligés de quitter les installations dès que leurs tests respectifs sont terminés et les contacts entre athlètes seront minimes. Des Jeux ils n’auront que le nom et le prestige de les gagner, mais l’expérience et l’expérience seront grandement diminuées. De plus, de nombreux athlètes qui avaient une place pour 2020 ont été laissés de côté en 2021 ou arrivent dans un état bien pire.

Dans des situations exceptionnelles, des mesures exceptionnelles, et c’est pourquoi il est difficile de critiquer un CIO et un pays japonais qui ont sûrement essayé de faire de leur mieux, mais la réalité est que rien n’a été obtenu avec le changement de date. Au moins il y a des Jeux, c’est plus qu’on ne pouvait rêver il y a un an.