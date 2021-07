Avantages fiscaux, abattements dont bénéficient les seniors

in

Il existe diverses sections de l’ancien régime d’impôt sur le revenu qui offrent des avantages et des rabais aux personnes âgées.

Sous l’ancien régime de l’impôt sur le revenu, les personnes âgées bénéficient d’avantages fiscaux et d’abattements supplémentaires par rapport aux contribuables plus jeunes. Cependant, en vertu du nouveau régime d’impôt sur le revenu introduit dans le budget 2020, il n’y a pas de classification des personnes en fonction de l’âge.

Ainsi, il existe diverses sections de l’ancien régime d’impôt sur le revenu qui offrent des avantages et des rabais aux personnes âgées.

Certains des avantages fiscaux et des rabais offerts aux personnes âgées sont :

Dalle de revenu imposable

La tranche de revenu imposable pour les personnes âgées entre 60 et 80 ans commence à Rs 3 lakh et celle des super seniors à Rs 5 lakh, tandis que la dalle imposable pour les personnes de moins de 60 ans commence à un niveau de revenu de Rs 2,5. lakh.

Impôt anticipé

Les personnes âgées ayant des revenus de salaire, de loyer et d’intérêts sont exonérées de l’impôt anticipé, tandis que les personnes plus jeunes doivent payer l’impôt anticipé u/s 211 de la Loi de l’impôt sur le revenu, si l’impôt à payer dans une entreprise financière dépasse 10 000 Rs.

Déduction standard

À l’instar de leurs homologues en service, les personnes âgées retraitées des gouvernements central et des États ont également droit à une déduction forfaitaire pouvant aller jusqu’à 50 000 Rs sur leur revenu de retraite.

Exonération fiscale sur les revenus d’intérêts

Les personnes âgées peuvent bénéficier d’une déduction jusqu’à Rs 50 000 u/s 80TTB sur les intérêts perçus par les banques et la poste sur les comptes d’épargne, les dépôts à terme et les dépôts récurrents. D’autre part, les personnes de moins de 60 ans bénéficient d’une déduction jusqu’à Rs 10 000 uniquement sur les intérêts du compte d’épargne u/s 80TTA.

Déduction sur la prime d’assurance maladie

Les personnes âgées bénéficient d’une déduction allant jusqu’à Rs 50 000 u/s 80D sur la prime payée sur la couverture d’assurance maladie, tandis que les personnes de moins de 60 ans bénéficient d’une déduction allant jusqu’à Rs 25 000 uniquement pour la même chose.

En dehors de ce qui précède, les personnes âgées bénéficient également d’avantages fiscaux / déductions fiscales plus élevées sur les dépenses effectuées pour le traitement de maladies spécifiques, etc.

