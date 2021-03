Avanti Financial lève 37 millions de dollars pour lancer une banque crypto institutionnelle

L’Avanti Financial Group a annoncé avoir levé 37 millions de dollars dans le cadre d’un tour de série A, rapprochant ainsi la société du lancement en tant que banque d’actifs numériques.

Dans une annonce du 25 mars, Avanti a déclaré qu’elle utiliserait le produit pour financer le capital réglementaire requis pour le lancement, en plus du financement du développement et d’autres dépenses d’exploitation. Le tour porte le montant total levé à 44 millions de dollars.

Les participants à la ronde sont des investisseurs institutionnels tels que Coinbase Ventures, Binance.US, Morgan Creek Digital, Madison Paige Ventures, AP Capital et Susquehanna Private Equity Investments, en plus d’individus tels que Trace Mayer et certains des dirigeants et administrateurs d’Avanti. . La Fondation de l’Université du Wyoming a également contribué au cycle de financement.

Avanti a été fondée en 2020 en tant que banque du Wyoming conçue pour servir de pont conforme à la réglementation entre les systèmes de paiement en dollars américains et les actifs numériques. La société a obtenu pour la première fois le statut de charte bancaire de l’État du Wyoming en octobre 2020 et a été la deuxième société de cryptographie à devenir une banque après Kraken Financial qui a reçu la charte bancaire en septembre de la même année.

La fondatrice et PDG d’Avanti Financial, Caitlin Long, a déclaré que la société avait reçu plus de 2500 demandes de clients entrantes depuis l’annonce de l’approbation de sa charte bancaire et se réjouit de commencer à servir ses clients plus tard cette année. Elle n’a révélé aucun détail sur une date de lancement, mais a mentionné qu’un stablecoin entièrement réglementé et indexé sur le dollar était en préparation.

«Notre feuille de route comprend l’offre de services de paiement en dollars américains basés sur des API pour les virements, ACH et SWIFT; l’émission de notre dollar américain symbolisé et programmable appelé Avit; et des services de garde et sur / hors rampe pour Bitcoin et autres actifs numériques. »

Dans une interview avec Cointelegraph en septembre 2020, Caitlin Long a confirmé qu’Avanti n’avait aucune intention de devenir une bourse et qu’elle serait réservée aux investisseurs institutionnels.

Trace Mayer, qui a formé le consortium qui a dirigé la série A d’Avanti, a déclaré qu’Avanti est extrêmement bien placé pour répondre au besoin d’opérateurs conformes à la loi dans le secteur des actifs numériques à mesure que les marchés mûrissent.