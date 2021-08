Avatar 2 annonce un grand changement dans les coulisses et cela semble excitant

La nomination finale aux Oscars de James Horner est venue en tant que compositeur de l’Avatar original. Malheureusement, depuis le décès du septuple nominé aux Oscars et une fois vainqueur en 2015, il n’a pas pu écrire la musique des nouveaux films d’Avatar. Au lieu de cela, Simon Franglen prendra le relais. Fraglen a déjà marqué le remake de The Magnificent Seven ainsi que le film d’action de Jennifer Garner Peppermint, mais il a travaillé dans l’équipe avec James Horner qui a marqué le premier film, notamment en écrivant la musique des chansons chantées par Na’Vi. Il a également composé la musique originale entendue à Pandora – The World of Avatar au Disney’s Animal Kingdom, il a donc une expérience significative avec la franchise.