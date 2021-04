Avatar 2 Set Photo révèle peut-être l’image de capture de mouvement la plus adorable de tous les temps

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Lorsque le premier film Avatar est sorti en salles il y a plus de 10 ans, il a époustouflé le public. Jamais auparavant nous n’avions vu un film utiliser la technologie de capture de mouvement de manière aussi complète. Presque tout le film a été créé via CGI, pas simplement les environnements, mais une grande partie des personnages eux-mêmes. Et alors que les deux prochains films Avatar se poursuivent à différentes étapes de la production, nous examinons à quel point la capture de mouvement est vraiment étendue, avec un regard sur certains des personnages les plus majestueux et les plus adorables qui feront partie du processus. .