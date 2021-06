Avatar annonce la tournée américaine «Going Hunting» été/automne 2021

métallurgistes suédois AVATAR ont annoncé une tournée américaine été/automne 2021. Le trek de 36 dates, baptisé “Partir à la chasse”, débutera le 1er septembre à Albany, New York et s’arrêtera à New York, Atlanta, Chicago, Los Angeles, Las Vegas et plus encore avant de se terminer le 18 octobre à Seattle, Washington.

Une spéciale BLABBERMOUTH.NET la prévente débutera le mercredi 9 juin à 12h00 (midi) HAE et se terminera le jeudi 10 juin à 22h00, heure locale. Lorsque vous y êtes invité, tapez le code de prévente “GOINGHUNTING” pour accéder aux billets avant le grand public. La mise en vente générale sera ce vendredi 11 juin à 10h locales.

A propos de la tournée à nouveau, AVATAR dit: “Nous avons annoncé de nombreuses tournées au fil des ans, et à chaque fois nous disons que nous ne pourrions pas être plus excités. Eh bien, c’est la tournée qui était censée être annoncée il y a un an et demi. Un an et demi qui ressemble plus à une vie. Dire que nous ne pourrions pas être plus excités est un euphémisme. Jamais auparavant nous n’avions été aussi affamés et passionnés pour créer un spectacle pour vous et pour nous-mêmes. Nous ne laissons rien de côté. Ce spectacle sera être la production la plus belle, la plus en colère, la plus divertissante et la plus honnête que nous ayons jamais faite. Nous n’épargnons rien. Nous vivons et mourons pour cela. Nous allons à la chasse !”

AVATAR Dates de la tournée 2021 :

01 septembre – Albany, NY @ Empire Live*



02 septembre – Baltimore, MD @ Baltimore Sound Stage



03 septembre – New York, NY @ Irving Plaza



04 septembre – Boston, MA @ Big Night Live



05 septembre – Philadelphie, PA @ Theatre of Living Arts



Sept. 07 – Fort Wayne, IN @ Pierre’s*



08 septembre – Pittsburgh, PA @ Roxian Theatre



09 septembre – Cleveland, OH @ House of Blues



11 septembre – Danville, Virginie @ Blue Ridge Rockfest*



12 septembre – Asheville, TN @ The Orange Peel



13 septembre – Atlanta, GA @ Buckhead Theatre



15 septembre – Chicago, IL @ House of Blues



17 septembre – Madison, WI @ The Sylvee*



18 septembre – Detroit, MI @ DTE Energy Music Theatre*



20 septembre – Kansas City, MO @ Truman Theatre*



21 septembre – Lincoln, NE @ Bourbon*



22 septembre – Minneapolis, MN @ The Fillmore Minneapolis



24 septembre – Louisville, KY @ Louder Than Life*



25 septembre – St Louis, MO @ Delmar Hall



26 septembre – Oklahoma City, OK @ Diamond Ballroom*



27 septembre – Dallas, Texas @ House of Blues



28 septembre – Houston, Texas @ House of Blues



29 septembre – San Antonio, TX @ The Aztec Theatre



01 octobre – Albuquerque, Nouveau-Mexique @ Sunshine Theatre*



02 octobre – Denver, CO @ Sommet



03 octobre – Salt Lake City, UT @ The Depot



05 octobre – Phoenix, AZ @ The Van Buren



06 octobre – Los Angeles, Californie @ The Wiltern



07 oct. – Las Vegas, NV @ House of Blues



08 octobre – Sacramento, Californie @ Aftershock*



10 octobre – Grand Junction, CO @ Mesa Theatre*



12 octobre – Billings, MT @ Pub Station*



14 octobre – Spokane, WA @ Knitting Factory*



15 octobre – Portland OU @ Roseland Theatre



16 octobre – Garden City, ID @ Revolution Concert House and Event Center



18 octobre – Seattle, WA @ Neptune

* pas une date Live Nation / ne fait pas partie de BLABBERMOUTH.NET prévente

En janvier dernier, AVATAR a participé à une série de flux de concerts, “Avatar Ages – Une expérience de concert impossible”. L’expérience de film-concert en quatre parties a été lancée le 9 janvier et comprenait des chansons de AVATARcatalogue célèbre de, à commencer par une performance de leur dernier album, “Chasseur-cueilleur”, en entier. Les concerts de janvier suivants ont présenté des setlists votées par les fans – choisies par les acheteurs de billets – avec des chansons de “Pays des avatars”, “Plumes & Chair”, “Salut l’Apocalypse”, “Valse noire”, “Pensées sans lendemain”, “Schlacht” et “Avatar”.

AVATARl’album actuel de , “Chasseur-cueilleur”, maintenant disponible via Siècle des médias, a marqué la sortie la plus sombre et la plus stimulante de la carrière de plus d’une décennie du groupe. Manifeste frappant et audacieux, l’album est une étude impitoyable et impitoyable de la vitesse toujours croissante d’une humanité désemparée vers un avenir incertain, élargissant ainsi la portée des racines sombres toujours en expansion du groupe. En 2019, AVATAR réuni avec le producteur Jay Ruston (PIERRE AURE, ANTHRAX) à Studio Sphère à Los Angeles, en Californie, où la fondation de chaque chanson sur “Chasseur-cueilleur” a été posé avec le groupe en train de jouer, comme ils l’avaient fait une seule fois auparavant, le “Salut l’Apocalypse” (2014). La méthode à l’ancienne de jouer en studio, plus proche de la façon dont ils sont sur scène, a capturé l’essence de AVATAR. Enregistré entièrement sur une bande de deux pouces, “Chasseur-cueilleur” expose tout ce qui fait AVATAR remarquables dans le vaste et riche paysage du passé et du présent du heavy metal.