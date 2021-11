Avatar de Netflix, The Last Airbender Show, met Daniel Dae Kim dans un rôle méchant

Netflix a annoncé en 2018 qu’il avait une série Avatar: The Last Airbender en préparation et a commencé à annoncer le casting plus tôt cette année. Maintenant, la série a trouvé son grand méchant, Fire Lord Ozai, dans l’acteur Daniel Dae Kim, a annoncé la société de streaming.

« J’ai le pouvoir. J’ai tout le pouvoir du monde ! L’action en direct de Netflix Avatar: The Last Airbender a trouvé son Fire Lord Ozai: Daniel Dae Kim (Lost, Hawaii Five-0) pic.twitter.com/9zYxVuiSLo – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 3 novembre 2021

« J’ai le pouvoir. J’ai tout le pouvoir du monde ! » le tweet lit, citant une ligne de la version de la série animée du personnage telle que exprimée par Mark Hamill. « L’Avatar en direct de Netflix : Le Dernier Maître de l’Air a trouvé son Seigneur du Feu Ozai : Daniel Dae Kim. »

« Daniel Dae Kim rejoint le casting d’Avatar: The Last Airbender en tant que régulier de la série », a annoncé Netflix dans un tweet de suivi, suggérant qu’il jouera un rôle plus important dans la série d’action en direct que dans la série animée. Alors qu’Ozai a fini par être la bataille finale d’Aang dans la série, Ozai est apparu dans des visions et des ombres au début de la série et n’a fait une apparition complète que lors de la troisième saison de la série. Si Kim est un habitué des séries, il semble qu’il aura un peu plus à faire.

C’est loin d’être la première aventure de Kim avec Avatar, car il est apparu à la fois dans la série originale et dans la suite, The Legend of Korra. Dans la série originale, il a joué le général Fong, soldat de la Nation Terre. Dans Korra, il a joué Hiroshi Sato, père d’Asami Sato.

Netflix décrit l’action en direct d’Ozai comme « le chef impitoyable de la Nation du Feu. Il exige que tout le monde soit à la hauteur de ses normes impossibles, en particulier son fils adolescent, le prince Zuko. La volonté d’Ozai de conquérir et d’unir le monde sous le règne des maîtres du feu est un fardeau familial, il pense que c’est son destin de finir une guerre déclenchée par ses ancêtres. »

Les membres de la distribution précédemment annoncés incluent Gordon Cormier dans le rôle d’Aang, Kiawentiio dans le rôle de Katara, Ian Ousley dans le rôle de Sokka et Dallas Liu dans le rôle du prince Zuko, le fils du seigneur du feu Ozai. Netflix n’a pas encore annoncé de fenêtre de sortie pour Avatar: The Last Airbender.