Avatar: Le dernier maître de l’air et la légende de Korra Stars parlent de la découverte du fandom et de la prise “d’honneur” au sérieux

Dante Basco et Janet Varney apporteront ces efforts en tant qu’ambassadeurs d’Avatar à l’arène du podcast dans un avenir pas si lointain grâce à Avatar : Braver les éléments. Le podcast Nickelodeon mettra en vedette les stars du dernier maître de l’air et de la légende de Korra retraçant chaque épisode de Le dernier maître de l’air et de la légende de Korra dans une relecture pour décomposer les thèmes, les batailles et les anecdotes en coulisses. Ils inviteront même des invités spéciaux, dont Jack De Sena (Sokka), Jennie Kwan (Suki), Kevin Michael Richardson (Tyro), l’instructeur de combat et consultant Sifu Kisu, et les co-créateurs Michael DiMartino et Bryan Konietzko, avec plus d’informations sur le chemin.