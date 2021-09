Avatar partage deux nouvelles chansons, “Going Hunting” et “Barren Cloth Mother”

Les visionnaires du heavy metal ‘n’ roll dark madcap collectivement connus sous le nom AVATAR sont des sorciers rock suédois ambitieux et de premier ordre. Ils brisent les frontières entre le groupe, la troupe de théâtre et les cerveaux du cinéma avec une série d’albums et de vidéos célèbres, et le monde immersif d’Avatar Country, une terre fantastique où le métal règne en maître.

Fidèle à leur coutume plus grande que nature, le groupe est de retour avec non pas une mais deux nouvelles chansons.

AVATAR a partagé le clip officiel de “Partir à la chasse”, dirigé encore une fois par Johan Carlén, et fan track « Mère aux draps stériles ».

Le visuel animé en noir et blanc pour “Partir à la chasse” présente un insecte géant comme protagoniste, des hommes sans visage en costume, le groupe jouant et bien plus encore dans son scénario. C’est un visuel glorieux et cinématographique, qui est attendu du groupe.

Dans d’autres nouvelles, AVATAR a également annoncé sa signature avec un nouveau label. Ils font désormais partie du Trente Tigres liste et ont lancé leur propre Disques de valse noire imprimer.

“Depuis le début des années 60, les enfants suédois ont grandi en lisant Lee Falk‘s ‘Le fantôme’“, dit le groupe. “Selon la légende, The Phantom a la force de 10 tigres. Ainsi, AVATAR a maintenant la force de trois Fantômes et est donc finalement imparable. Trente Tigres sont des innovateurs et nous sommes très heureux d’avoir signé avec eux. C’est bien de travailler avec des gens aussi avant-gardistes qui comprennent vraiment ce que signifie être un artiste en ce millénaire.”

AVATAR poursuit : “Cela appelle une fête, donc pour commémorer cette occasion, et la tournée que nous sommes sur le point d’entreprendre, nous avons choisi de nous déchirer les tympans avec ‘Partir à la chasse’ et « Mère aux draps stériles ». Les deux chansons racontent à leur manière les ténèbres intérieures et extérieures. Nous continuons à naviguer sur des océans sombres, les yeux rivés sur l’abîme. Ces chansons, aussi géniales soient-elles, ne sont qu’un avant-goût de ce qui reste à venir.”

AVATAR reviendra sur la route aux États-Unis en septembre en tant que l’un des premiers groupes de métal européens à revenir sur le circuit des tournées aux États-Unis après le verrouillage de COVID-19, avec ÉPÉE MAGIQUE et TALLAH en remorque. Le trek débute aujourd’hui, le 1er septembre, à Albany et se termine le 18 octobre à Seattle. Les “Partir à la chasse” la tournée se poursuit en Europe en janvier 2022 au Royaume-Uni et se termine en Suède en mars. Le groupe fera quelques apparitions sur la scène principale du festival cette année et l’an prochain — Hellfest, Réplique, Plus fort que la vie et Blue Ridge Rockfest, pour n’en citer que quelques-uns.

AVATAR est:

Johannes Eckerström – Voix



Jonas Jarlsby – Guitare



Tim Öhrström – Guitare



Henrik Sandelin – Basse



John Alfredsson – Tambours



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).