Avatar partage une autre nouvelle chanson, « Construction Of Souls »

métallurgistes suédois AVATAR ont partagé une autre nouvelle piste, « Construction des âmes ». Il est décrit dans un communiqué de presse comme « AVATARla version d’une chanson de vacances. »

« Cette chanson sera aux chansons de Noël quoi ‘Mourir fort’ est aux films de Noël », dit le groupe. « Ce n’était pas prévu, mais finalement, cela a beaucoup de sens. Il s’agit de nous, c’est-à-dire des robots qui reprennent le grand projet humain de nos ancêtres, construisant notre sortie de la planète sur des sols sablonneux, saturés des ossements flétris de nos ancêtres. »

Le morceau sort avec un livre pour enfants décrivant la « vie quotidienne pas très adaptée aux enfants » dans l’atelier du Père Noël dans l’univers parallèle de AVATAR. Le livre sera disponible le dimanche 28 novembre. Obtenez-le ici.

Plus tôt cet automne, AVATAR, qui sont connus pour briser les frontières entre les groupes, les troupes de théâtre et les cerveaux du cinéma avec une série d’albums et de vidéos célèbres, et le monde immersif d’Avatar Country, une terre fantastique où le métal règne en maître, a sorti trois nouvelles chansons. AVATAR également annoncé précédemment avoir signé Trente Tigres et ont lancé leur propre Disques de valse noire imprimer.

Le mois dernier, AVATAR reporté les cinq derniers spectacles sur son « Partir à la chasse » Tournée américaine après le chanteur Johannes Eckerström testé positif au COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Ces concerts auront désormais lieu fin janvier et début février.



