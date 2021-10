Avatar partage une nouvelle chanson « So Sang The Hollow »

Les visionnaires suédois du heavy metal ‘n’ roll dark madcap collectivement connus sous le nom AVATAR – chanteur Johannes Eckerström (voix), guitaristes Jonas Jarlsby et Tim Öhrström, bassiste Henrik Sandelin et batteur John Alfredsson – sont des sorciers rock ambitieux de premier ordre. Ils sont connus pour briser les frontières entre le groupe, la troupe de théâtre et les cerveaux du cinéma avec une série d’albums et de vidéos célèbres, et le monde immersif d’Avatar Country, une terre fantastique où le métal règne en maître. Aujourd’hui, ils ont partagé la nouvelle chanson « Alors a chanté le creux ». Écoutez ici et diffusez ici.

« Je pense que la chanson correspond à la saison, » Eckerström actions. « « Alors a chanté le creux » vit entre un rêve et nos cauchemars éveillés. C’est comme une séance avec des fantômes de votre propre création. C’est l’une de ces chansons qui a duré très longtemps, la partie principale de guitare ayant été jouée depuis que je suis entré sur le marché du travail. »

Il termine par un point important en disant : « Cela répond également à la question de savoir ce que SIMON ET GARFUNKEL aurait sonné comme s’ils avaient grandi en écoutant SABBAT NOIR. »

Plus tôt cet automne, AVATAR est devenu grand et a sorti deux nouvelles pistes. Ils ont partagé la vidéo officielle de « Partir à la chasse », dirigé encore une fois par Johan Carlén, à côté de la fan track « Mère aux draps stériles ». AVATAR a également annoncé précédemment avoir signé Trente Tigres et a lancé sa propre Disques de valse noire imprimer.

Il y a deux semaines, AVATAR reporté les cinq derniers spectacles sur son « Partir à la chasse » tournée américaine après Eckerström testé positif au COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Ces concerts auront désormais lieu fin janvier et début février.



