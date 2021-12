Avatar sort une nouvelle chanson « Cruel And Unusual »

métallurgistes suédois AVATAR ont partagé une autre nouvelle chanson, « Cruel et insolite ». Découvrez-le ci-dessous.

« Cela semble évident », déclare le groupe à propos du morceau. « Des pensées violentes canalisées à travers des riffs violents, des pensées démentes entraînées par un groove malade. C’est simplement une chanson très sexy. »

Plus tôt cet automne, AVATAR, qui sont connus pour briser les frontières entre les groupes, les troupes de théâtre et les cerveaux du cinéma avec une série d’albums et de vidéos célèbres, et le monde immersif d’Avatar Country, une terre fantastique où le métal règne en maître, a sorti quatre nouvelles chansons. AVATAR également annoncé précédemment avoir signé Trente Tigres et ont lancé leur propre Disques de valse noire imprimer.

En octobre, AVATAR reporté les cinq derniers spectacles sur son « Partir à la chasse » Tournée américaine après le chanteur Johannes Eckerström testé positif au COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Ces concerts auront désormais lieu fin janvier et début février.

L’année dernière, AVATAR leader Johannes Eckerström a parlé à Conséquence sur le huitième album studio du groupe, « Chasseur-cueilleur », et comment la musique du groupe évolue avec l’âge. « Quand vous êtes confronté à la colère et à l’obscurité dans la trentaine et que vous voulez être honnête avec cela, et quelle que soit l’angoisse que vous portez avec vous en tant qu’adulte par rapport à un adolescent, c’est une façon différente de la gérer et de l’exprimer, ce qui rend cela album très sérieux, et à cet égard, chaque album est une tentative d’être aussi franc et honnête que possible », a-t-il déclaré. « C’est juste qu’avec chaque album, une autre couche d’oignon est épluchée, donc c’est un autre niveau profond d’honnêteté, en ce qui me concerne. L’une des choses les plus cool de faire cela et de travailler certaines chansons sur chaque album est que chaque chanson a quelque chose en eux où je suis, comme, je n’aurais pas été à l’aise de le dire comme ça quand j’avais cet âge ou cet âge. Nous avons huit couches et albums faits, donc deux de plus, et nous allons être en quelque sorte des êtres humains complets, je suppose. »



