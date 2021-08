Avatar: The Last Airbender: 5 choses que le Suki, seule bande dessinée unique a révélées sur le monde

Mais dans Suki, Alone, l’Avatar Kyoshi vient à Suki quand elle est au plus bas. Maintenant, vous pouvez toujours interpréter cela comme Suki envisageant l’Avatar Kyoshi alors qu’elle est mentalement à cet endroit brisé de sa vie, un peu comme la façon dont les gens auront des moments profondément spirituels lorsqu’ils sont au plus bas. Et je serais d’accord avec toi. Mais ensuite, à la page suivante, quelque chose que Kyoshi dit est directement lié à ce qui se passe dans le tout dernier panneau, donc cela me porte à croire que Suki a vraiment vu l’Avatar Kyoshi, et ils ont en fait eu une conversation. Encore une fois, vous pouvez interpréter cela comme vous le souhaitez, mais c’est l’interprétation qui me reste – que Suki a en fait rencontré l’esprit de l’Avatar Kyoshi.