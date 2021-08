Avatar: The Last Airbender: 5 raisons pour lesquelles Zuko a l’un des meilleurs arcs de personnages à la télévision

Il crie au ciel, le suppliant de le frapper pour qu’il puisse le faire, laissant échapper toute sa colère et ses frustrations face au monde qui l’a abandonné. Il se met à pleurer, à crier, et c’est à ce moment-là qu’on voit vraiment à quel point ce jeune homme a traversé. À partir de là, il commence à essayer de changer, pour finir par trahir son oncle et trouver un moyen de rentrer chez lui, pensant que cela résoudra ses problèmes. Mais ce n’est pas le cas – au lieu de cela, il se sent seul, vide, comme si ce n’était pas son but. C’est ce qui le conduit à Aang et au gang.

Il finit toujours par retourner chez oncle Iroh, réalisant que malgré tout, oncle Iroh a toujours été la personne qui était là pour lui. Malgré sa colère, sa dépression, sa solitude, il était toujours là. Oncle Iroh était le père que Zuko n’a jamais eu, et il lui a fallu trois saisons pour vraiment s’en rendre compte. Je pleure toujours quand je le vois et oncle Iroh s’embrasser.