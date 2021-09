Avatar: The Last Airbender: 7 grands moments de sagesse d’Iroh pendant la série

in

“La vie se passe où que vous soyez, que vous le fassiez ou non” (Saison 2, Épisode 14)

Dans la saison 2, épisode 14 d’Avatar : Le dernier maître de l’air, Zuko et Oncle Iroh viennent d’arriver à Ba Sing Se, et Iroh est enthousiasmé par les possibilités de ce qu’ils pourraient faire ici. Zuko (étant Zuko) est dégoûté par son oncle, disant qu’il ne veut pas y vivre.

Iroh l’informe que “la vie se passe où que vous soyez, que vous y parveniez ou non”. Et, honnêtement, il a tout à fait raison. Peu importe ce qui vous arrive, la vie continue d’avancer. Les gens se lèvent et vont travailler tous les jours, essayant de vivre leur vie, alors que vous pourriez faire face à quelque chose de complètement différent. Alors, autant essayer de tirer le meilleur parti d’une mauvaise situation, au lieu de déplorer votre situation actuelle, car inévitablement, la vie continuera d’avancer que vous le fassiez ou non.