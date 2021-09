AVAX a reçu 230 millions de dollars de fonds d’investisseurs

in

Avalanche AVAX / USD est une blockchain qui se concentre sur la haute vitesse et les faibles coûts de transaction. Les développeurs peuvent créer et exécuter des applications décentralisées à un prix beaucoup moins cher par rapport aux autres blockchains, et c’est pourquoi il a acquis un niveau élevé de popularité.

La vente de tokens AVAX comme catalyseur de croissance

La Fondation Avalanche a finalisé la vente de ses jetons de crypto-monnaie AVAX.

La Fondation Avalanche a levé 230 millions de dollars pour soutenir la finance décentralisée (DeFi).

L’investissement provenait d’un groupe d’actions dirigé par Three Arrows Capital et Polychain.

Tous les bénéfices de cette vente privée sont destinés à être utilisés pour soutenir l’écosystème des avalanches, qui est considéré comme un défi pour Ethereum.

Avalanche veut résoudre les problèmes d’évolutivité rencontrés dans d’autres blockchains, et Avalanche Foundation la positionne comme une alternative solide. Vous pouvez exécuter des dApps beaucoup plus rapidement et pour une fraction du coût par rapport à Ethereum.

De plus, Avalanche Network est également compatible avec Ethereum, ce qui signifie que tout jeton ou projet qui fonctionne sur Ethereum peut être facilement migré vers l’écosystème Avalanche.

Cela leur permet de profiter des capacités de débit les plus élevées ainsi que des coûts de transaction les plus bas.

Dois-je acheter Avalanche (AVAX) ?

Le 17 septembre, Avalanche (AVAX) valait 63 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur sa croissance récente, nous comparerons cette valeur avec la valeur la plus élevée de tous les temps. De plus, nous analyserons également sa performance en août. Plongeons-nous.

La valeur la plus élevée de tous les temps d’AVAX s’est produite le 17 septembre, où la valeur du jeton a augmenté à 68,34 $. Ici, nous pouvons voir qu’au cours de la même journée, le jeton a perdu 5,34 $ ou 8%.

En ce qui concerne ses performances en août, AVAX a connu son point le plus bas le 3 août, avec une valeur de 12,48 $.

Quant à son point culminant, il a été atteint le 25 août lorsque le jeton a atteint une valeur de 57,88 $.

Cela a marqué une croissance énorme, où le jeton a augmenté en valeur tout au long du mois de 45,40 $ ou 363 %.

Avec tout cela à l’esprit, nous pouvons nous attendre à ce que le jeton atteigne une valeur de 70 $ d’ici la fin septembre, ce qui en fait un achat intéressant.

