AVAX annonce un programme d’incitation à l’exploitation minière de 180 liquidités

Avalanche AVAX / USD est une plate-forme qui permet essentiellement à quiconque de produire ses propres blockchains, ainsi que des applications décentralisées (dApps) qui ont été construites par Ava Labs.

Il a été développé comme une solution pour réduire les vitesses de transaction, la centralisation et l’évolutivité.

Le programme Avalanche Rush comme catalyseur de croissance

AVAX est le jeton de crypto-monnaie natif de la plate-forme Avalanche, et sa valeur a augmenté mercredi en raison de l’annonce d’un programme d’incitation à l’extraction de liquidités de 180 millions de dollars visant à accroître son échelle dans le monde de la finance décentralisée (DeFi).

Ce programme s’appelle le programme incitatif Avalanche Rush. Il est censé apporter Aave et Curve, deux des plus grands protocoles DeFi à valeur totale bloquée (TVL) à lancer sur Avalanche.

Avec cet incitatif, nous pouvons nous attendre à une augmentation de l’activité à Avalanche. Ceci, à son tour, augmenterait la demande de jetons AVAX, entraînant une augmentation de leur valeur.

La Fondation Avalanche a également récemment lancé une imitation d’extraction de liquidité de 3 millions de dollars avec BENQi, qui est le protocole de liquidité natif d’Avalanche, et même Stake DAO s’est associé à Avalanche pour une collaboration de jeu afin de construire des stratégies agricoles innovantes.

Faut-il investir dans Avalanche (AVAX) ?

Le 19 août, Avalanche (AVAX) valait 31 $.

Pour avoir une perspective plus large sur ce prix, nous le comparerons à son plus haut historique, ainsi qu’à ses récentes fluctuations de prix.

Pour ce qui est de son plus haut historique, il valait 59,40 $ le 10 février. Cela a rendu le jeton, à ce moment-là, 91% plus élevé en valeur.

Lorsque nous examinons ses performances en juillet, nous pouvons voir qu’il a culminé le 6 juillet avec une valeur de 14,13 $ et son point le plus bas le 20 juillet avec une valeur de 9,45 $. Cela a indiqué une baisse de 33% de la valeur tout au long du mois.

Le 18 août, avant la diffusion de l’annonce, il valait 21,66 $, puis a atteint un sommet historique de 32,78 $ le 19 août avant de retomber à 31 $. Cela signifie que le jeton a augmenté de 50% après l’annonce.

Avec tout cela à l’esprit, nous pouvons nous attendre à ce que la valeur du jeton AVAX atteigne 43,2 $ d’ici la fin août.

Lorsque Aave et Curve feront partie d’Avalanche, nous pourrions voir le prix augmenter encore plus que sa valeur la plus élevée de tous les temps de 59,40 $ en raison du fait qu’il s’agit des plus grands protocoles DeFi en termes de TVL.

