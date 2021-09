AVAX atteint un nouvel ATH alors que 3AC et Polychain mènent un investissement de 0M pour accélérer le DeFi sur les avalanches

Projets Blockchain

AVAX atteint un nouvel ATH alors que 3AC et Polychain mènent un investissement de 230 millions de dollars pour accélérer DeFi sur Avalanche

AnTy17 septembre 2021

« Je considère qu’AVAX est crucial pour la turbocompression EVM DeFi pour les constructeurs et les utilisateurs », a déclaré Su Zhu, PDG de Three Arrows Capital.

La blockchain Avalanche a levé 230 millions de dollars lors d’une vente privée, faisant bondir le jeton AVAX.

En réponse, la pièce de capitalisation boursière de 14,2 milliards de dollars AVAX a atteint un nouveau sommet historique jeudi à 68,34 $ et, au moment de la rédaction, se négocie autour de 64,5 $, en hausse de 1 650 % depuis le début de l’année.

La vente privée, qui s’est achevée en juin, a été menée par Three Arrows Capital et Polychain. Parmi les autres participants à l’investissement figuraient CMS Holdings, Dragonfly, R/Crypto Fund, Collab+Currency, Lvna Capital et un groupe d’investisseurs providentiels et de family offices.

Emin Gün Sirer, fondateur et PDG d’Ava Labs, a décrit cela comme le “plus gros investissement” dans l’écosystème d’Avalanche à ce jour.

« Je suis ravi de voir autant de personnes prendre conscience de la puissance de la technologie et de la communauté d’Avalanche, ainsi que des opportunités de croissance exponentielle. »

Su Zhu, co-fondateur et PDG de Three Arrows Capital, a partagé son enthousiasme à co-diriger l’investissement de 230 millions de dollars dans Avalanche, en déclarant :

« Je considère qu’AVAX est crucial pour la turbocompression EVM DeFi pour les constructeurs et les utilisateurs, l’équipe d’Ava Labs est incroyablement innovante et passionnée, et la communauté est celle qui connaît la croissance la plus rapide. »

La Fondation Avalanche, qui est à l’origine de la blockchain Avalanche, utilisera le produit de la vente de jetons pour soutenir et accélérer la croissance rapide de la finance décentralisée (DeFi), des applications d’entreprise et d’autres cas d’utilisation sur la blockchain publique.

Axée sur la vitesse et le faible coût de transaction, cette blockchain de couche 1 est un concurrent d’Ethereum tout comme Solana (SOL) et est également compatible EVM (Ethereum Virtual Machine).

Comme nous l’avons signalé récemment, pour permettre le transfert d’actifs d’Ethereum (ETH) vers la blockchain Avalanche, l’équipe a lancé un pont, et 1,3 milliard de dollars ont déjà été transférés à Avalanche en utilisant cela.

Il prend également en charge plusieurs blockchains populaires telles que Tether (USDT), USDC, SushiSwap (SUSHI), Chainlink (LINK) et The Graph (GRT).

« Juste un an après le lancement du réseau principal en septembre 2020, Avalanche ne fait que commencer avec d’innombrables projets en direct florissant de manière organique et Avalanche Rush est en route. Il n’y a aucun signe de ralentissement des progrès vers des applications DeFi rapides, peu coûteuses et faciles à utiliser.

Avalanche AVAX

64,41 $

+2,31%

+5,47%

+32,36 %

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.