AVAX brise la tendance | Invezz

Le cours de l’Avalanche (AVAX/USD) était dans le vert mercredi, alors même que les cours des autres crypto-monnaies restaient sous pression. Le jeton AVAX se négocie à 63,42 $, soit environ 20 % au-dessus du niveau le plus bas de cette semaine.

AVAX reste stable

Avalanche est une technologie blockchain qui aide les développeurs à créer des applications décentralisées de toutes sortes. Au cours des derniers mois, l’écosystème d’Avalanche s’est développé pour inclure des jeux, des jetons non fongibles et même des plateformes de financement décentralisées (DeFi).

Cette croissance a considérablement augmenté le prix d’AVAX. Il a augmenté de plus de 400% depuis début août, ce qui en fait l’un des réseaux les plus performants.

Dans le même temps, il a également amélioré son classement parmi les crypto-monnaies. Il est passé des années 1950 à la position actuelle 13. Les autres pièces dont le rallye parabolique les a amenés au sommet sont Solana, Dogecoin et Binance Coin.

Le prix d’Avalanche a augmenté en raison de la croissance globale de son écosystème. Par exemple, les données compilées par DeFi Llama montrent qu’environ 34 plates-formes DeFi sont déjà dans son écosystème. Cela en fait la quatrième plate-forme après Ethereum, Binance Chain et Polygon. Son écosystème DeFi a une valeur verrouillée totale (TVL) de plus de 2,7 milliards de dollars. Certaines des meilleures applications DeFi chez Avalanche sont Benqi et Trader Joe.

Pendant ce temps, les analystes s’attendent à ce que la plate-forme continue de croître. Par exemple, la semaine dernière, Avalanche Labs a levé 230 millions de dollars auprès d’un groupe d’investisseurs dirigé par Dragonfly et CMS Holdings. La société utilisera le fonds pour inciter les développeurs à s’appuyer sur la plate-forme.

Plus tard dans la journée, le prix des avalanches réagira à la décision de la Réserve fédérale. En théorie, une Fed intransigeante devrait être baissière pour les prix d’Avalanche et d’autres crypto-monnaies.

Prévision du prix des avalanches

Le graphique en quatre heures montre que le prix AVAX a suivi une tendance haussière ces dernières semaines. Comme toutes les crypto-monnaies, elle a considérablement diminué cette semaine alors que la crise d’Evergrande se poursuivait. Il est encore environ 16% en dessous du point le plus élevé cette année.

La pièce est légèrement au-dessus du nuage Ichimoku et des moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 25 et 50 jours. Il est également au-dessus du niveau de support important à 58,83 $. Il semble donc qu’un élan se crée qui fera augmenter considérablement le prix.

