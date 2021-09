AVAX lorgne la bande supérieure de Bollinger à 79 $

TL;Répartition DR

L’analyse des prix des avalanches est haussière pour aujourd’hui. L’AVAX/USD s’est retracé et a trouvé un support à 66,5 $ hier. Les taureaux recommencent à pousser AVAX à la hausse aujourd’hui.

L’analyse des prix de l’Avalanche est haussière, car le marché a établi un nouveau plus bas plus élevé et a commencé à revenir vers son plus haut historique. En conséquence, nous prévoyons que l’AVAX/USD augmentera encore au cours des prochaines 24 heures et dépassera peut-être le précédent record de 75 $.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Mouvement des prix des avalanches au cours des dernières 24 heures: l’avalanche atteint un plus bas à 78 $

AVX/USD était relativement lié à une fourchette dans la région de 74,55 $ à 78,67 $, avec un olume de négociation de 733 000 $.

Graphique AVAX/USD sur 4 heures : AVAX est-il prêt à tester le précédent plus haut aujourd’hui ?

Sur le graphique de quatre heures, les taureaux commencent à prendre le contrôle du mouvement des prix des avalanches, suggérant que nous pourrions voir de nouveaux gains aujourd’hui.

Graphique AVAX/USD sur 4 heures. Source : TradingView

L’action des prix de cette semaine pour Avalanche a été caractérisée par une forte dynamique haussière. Les taureaux ont commencé à pousser le marché à la hausse après un nouveau creux important de 33 $ fixé le 7 septembre.

AVAX a initialement battu le précédent record de 59 $ et a culminé à environ 65 $ le week-end dernier. Mercredi, après être revenu à 66 $, le mouvement des prix des avalanches s’est redressé vers de nouveaux sommets.

Le plus haut historique de 75 $ a finalement été atteint le 18 septembre. Cette fluctuation des prix s’est produite après un autre petit recul tard hier. Les taureaux, en revanche, ont recommencé à pousser l’AVAX/USD à la hausse aujourd’hui, suggérant potentiellement de nouveaux gains dans les prochaines 24 heures.

Analyse des prix des avalanches : conclusion

L’action des prix d’aujourd’hui est favorable à une tendance à la hausse, car un nouveau plus bas plus élevé a été établi au cours des dernières 24 heures et l’élan haussier est revenu aujourd’hui. En conséquence, nous prévoyons que l’AVAX/USD tentera de casser le plus haut précédent plus tard dans la journée.

