AVAX marque un autre record de tous les temps (Week-end Watch)

Après le dumping d’hier en dessous de 47 000 $, le bitcoin a repris sa trajectoire haussière en ajoutant 2 000 $ et s’approchant de 49 000 $. La plupart des pièces alternatives sont au point mort, mais pas Avalanche. AVAX a enregistré un nouveau record historique, cette fois au-dessus de 70 $.

Bitcoin affiche un sommet de 11 jours

Cette semaine a commencé avec une volatilité accrue à la suite de faux rapports affirmant que Walmart a adopté les paiements par crypto-monnaie pour ses services en ligne. Le bitcoin a augmenté de 1 500 $ avant de chuter de 3 000 $ plus tard. Cela a culminé avec une baisse à 43 300 $.

Depuis lors, cependant, les taureaux sont restés fermement en contrôle du marché. Ils ont commencé à pousser progressivement la crypto-monnaie vers le nord et BTC a récupéré plusieurs milliers de dollars en quelques jours.

Cela a brièvement changé vendredi lorsque l’actif est revenu de plus de 1 000 $ à un creux quotidien de 47 600 $ (sur Bitstamp). Pourtant, cette correction a été de courte durée car le bitcoin a recommencé à augmenter. Dans les heures qui ont suivi, il a ajouté plus de 2 000 $ de valeur et atteint 48 800 $. C’est devenu son prix le plus élevé depuis lundi dernier.

La domination de Bitcoin sur le marché a augmenté au-dessus de 42% alors que sa capitalisation boursière est à nouveau au nord de 900 milliards de dollars.

BTCUSD. Source : TradingView

AVAX exploite des records ATH consécutifs

La plupart des pièces alternatives ont également retracé hier avec leur leader. Cependant, certains n’ont pas augmenté davantage comme l’a fait BTC. Ethereum a rebondi sur le plus bas quotidien et se situe actuellement à 3 500 $, mais il est toujours en baisse de 1% sur une échelle de 24 heures.

Cardano, Binance Coin, Ripple, Polkadot et Dogecoin ont également stagné ou chuté de 2 à 3%. En revanche, Solana, qui a chuté de 10 % hier, a bien réagi. Une augmentation de 8% a conduit le récent haut vol à près de 160 $ ​​à partir de maintenant.

Pourtant, Avalanche est encore une fois le plus performant. Le record d’hier n’était pas suffisant pour AVAX, car une augmentation de 16% l’a porté à plus de 70 $ pour un nouveau record de prix.

Aperçu du marché des crypto-monnaies. Source : quantifier la crypto

IOTA (10%), Fantom (8%), LEO (6%), et LEO (5%) ont également enregistré des gains impressionnants, tandis que Shiba Inu, Audius, SushiSwap et TRON ont tous retracé avec 8% en une journée. .

La capitalisation boursière cumulée a récupéré plus de 60 milliards de dollars depuis le creux d’hier, mais elle est toujours inférieure à 2,2 billions de dollars.

OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.

Avis de non-responsabilité : Les informations trouvées sur CryptoPotato sont celles des auteurs cités. Il ne représente pas les opinions de CryptoPotato sur l’opportunité d’acheter, de vendre ou de détenir des investissements. Il vous est conseillé d’effectuer vos propres recherches avant de prendre toute décision d’investissement. Utilisez les informations fournies à vos risques et périls. Voir Avis de non-responsabilité pour plus d’informations.

Graphiques de crypto-monnaie par TradingView.