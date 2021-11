AVAX se démarque des altcoins pour ses nouveaux sommets Où va-t-il ?

Le token AVAX, appartenant au projet de contrats intelligents Avalanche, est l’un des actifs numériques qui a connu la meilleure tendance depuis début novembre ; étant haussier et apparemment imparable. Même lorsque le marché de la cryptographie est baissier, AVAX a atteint de nouveaux sommets, et cela peut être dû aux arguments que nous mentionnerons ci-dessous.

Avant, il est à noter que le prix du token au moment de la rédaction est de 132,11 $ et enregistre un gain au cours des dernières 24 heures de 11% et accumule une hausse de 36% au cours des 7 derniers jours, comme on le voit de CoinMarketCap .

Que se passe-t-il avec AVAX, pourquoi augmente-t-il ?

L’écosystème Avalanche continue de croître malgré les multiples ralentissements observés sur le marché. Cela ne semble pas être un inconvénient pour la tendance actuelle détenue par le jeton AVAX. Un échantillon de son adoption massive peut être vu dans les infographies partagées via Twitter par Coin98.

Par ailleurs, le directeur de DeFi chez Ava Labs, a commenté il y a quelques jours dans un tweet publié le 15 novembre, que le nombre d’adresses actives a été multiplié par x20 au cours des 3 derniers mois, montrant une nouvelle fois la croissance rapide d’Avalanche. Et enfin, nous avons également des nouvelles de Binance.US.

Du bras droit de Binance, Binance.US, ils ont commenté qu’il serait déjà possible d’opérer avec AVAX à partir de la plate-forme qui expose les cryptos aux citoyens américains ; Le jeton a commencé à être négocié ce 18 novembre sur la maison d’échange avec les paires AVAX / USD et AVAX / USDT.

De plus, plusieurs annonces positives pour le projet ont été publiées sur Twitter, la dernière à souligner étant celle de Kyle Davies, co-fondateur et président de Three Arrows Capital. Il a commenté via un tweet qu’au cours des prochains mois, il ne serait pas surprenant qu’AVAX continue de se développer dans le secteur DeFi, pendant au moins une période de 90 jours.

Sans aucun doute, le scénario technique, comme fondamental du token reste haussier, mais il faut être attentif aux corrections.

Analyse et aperçu dans un délai de 4 heures

Dans le délai de 4 heures, le jeton AVAX a une tendance à la hausse assez saine, où il est apprécié que les commerçants et les investisseurs prennent leurs bénéfices et réinvestissent. Ceci soutenu par un volume élevé de transactions, où le grand intérêt du token est apprécié.

Cependant, nous voyons qu’en ce moment l’actif numérique est suracheté ; Ceci est suggéré par les canaux ENV, puisque les bougies sont au-dessus et à l’extérieur de celui-ci. Cependant, on note que les ventes ont commencé, ce qui confirmerait à son tour la correction ; qui est également soutenu par une bougie engloutissante baissière.

Analyse AVAX sur une période de 4 heures. Source : TradingView.

Le RSI pour sa part est à des niveaux de surachat extrêmes, indiquant que le sentiment du marché peut changer et nous devons être vigilants. Car, il y aura des prises de bénéfices par les investisseurs qui ont acheté AVAX au support à 98$ ou bien plus tôt.

Les principaux supports à surveiller sont :

