AVAX semble prometteur alors que les commerçants applaudissent la violation de la résistance de 55 $ Crypto new media

Le jeton d’avalanche brise la séquence baissière. L’analyse des prix des avalanches montre une augmentation de 1,94 % de la valeur aujourd’hui. Le niveau de résistance de 55,42 $ peut être dépassé.

L’analyse actuelle des prix d’Avalanche montre des signes prometteurs pour les investisseurs. Les niveaux de prix ont considérablement augmenté la semaine dernière pour atteindre 55,42 $ alors qu’un marché très volatil pour la cryptographie, la ligne de tendance a atteint un nouveau niveau.

Les ours ont montré une bonne résistance et ont essayé de prendre la tête, plongeant le prix à 41,26 $ en deux jours, mais les taureaux semblent assez agressifs et sont à nouveau en grève.

La semaine dernière s’est avérée étonnamment gratifiante pour les haussiers lorsque AVAX/USD a atteint le niveau de prix le plus élevé après février 2021, gagnant une valeur de 33,01 % au cours des deux semaines précédentes seulement. Actuellement, au cours des dernières heures, une tendance à la hausse est à nouveau imminente sur le marché des altcoins et de la crypto en général.

Graphique des prix AVAX/USD sur 1 jour : les taureaux prennent la tête, laissant derrière eux les ours

L’AVAX a réussi à dépasser la résistance de 55 $ dans une forte hausse. Les taureaux sont dans la joie alors que la paire fait de nouveaux progrès vers de nouveaux sommets.

Tableau des prix AVAX/USD 1 jour. Source : Tradingview

Bien que les ours aient essayé de renverser efficacement la tendance à la hausse, mais aujourd’hui, la moyenne mobile (MA) est juste en dessous du niveau des prix à 46,22 $, ce qui laisse espérer une poursuite haussière.

Malgré la volatilité imprévisible alors que la bande de Bollinger supérieure semble dépasser la barre des 59 $ et que la bande de Bollinger inférieure atteint la barre des 4,44 $; Cependant, la moyenne des bandes de Bollinger se situe au niveau de 31,99 $, ce qui semble assez encourageant. Le score RSI de l’indice de force relative est également au chiffre 71.

Analyse des prix des avalanches : une dynamique haussière en marche

Le graphique d’analyse des prix d’Avalanche sur 4 heures montre que les taureaux arrivent de manière agressive et savourent l’avance. Le prix de l’AVAX/USD est à un niveau de 49,26 $ au moment de la rédaction après le dernier bouleversement baissier, ce qui indique un vif intérêt des traders pour l’AVAX.

Tableau des prix AVAX/USD sur 4 heures. Source : Tradingview

Les valeurs des bandes de Bollinger sont les suivantes : la bande supérieure est à 51,27 $ et la bande inférieure à 41,13 $. La moyenne mobile (MA) est à 47,6 $. Le score RSI est de 56,6 et toujours sur la tendance à la hausse, ce qui nous aide à comprendre que les traders continuent d’investir.

Graphique des indicateurs techniques AVAX/USD. Source : Tradingview

La tendance décisive pour aujourd’hui est fortement haussière, comme le confirment les indicateurs techniques. En résumant les indicateurs techniques globaux, sur les 26 dont nous disposons, 15 donnent un signal d’achat et deux un signal de vente tandis que neuf sont neutres. En regardant les moyennes mobiles, 14 sont au point d’achat tandis que zéro est au point de vente et un neutre.

Les oscillateurs affichent un signal à l’achat et deux à la vente tandis que 8 sont neutres ; cela peut être dû à l’augmentation de la volatilité et à une dernière vague baissière importante.

Conclusion de l’analyse des prix des avalanches

À partir de la conclusion de l’analyse des prix des avalanches ci-dessus, nous pouvons supposer que la tendance haussière prend de l’ampleur malgré la volatilité importante. De plus en plus d’acheteurs s’approchent du marché et font monter les prix.

La résistance présente à 55,42 $ pourrait être franchie et AVAX pourrait atteindre un nouveau sommet de sa vie si l’épidémie haussière se maintient grâce au soutien des acheteurs, comme on l’a vu la semaine dernière.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.