Avaya Spaces repousse les limites des systèmes PBX de bureau traditionnels

Le bureau moderne a radicalement changé au cours de l’année écoulée et les entreprises ont dû adopter rapidement pour maintenir la productivité et la communication interentreprises. Les employés ne sont plus liés à leur bureau au travail – ils collaborent sur plusieurs appareils et emplacements, et garder tout le monde connecté de manière sécurisée et efficace s’avère être un défi pour de nombreuses entreprises.

D’une part, de nombreuses organisations – jusqu’à 76 %, selon MZA – s’appuient toujours sur des systèmes téléphoniques PBX standard sur le lieu de travail pour communiquer. Dans un monde où les employés veulent – ​​et ont même besoin – de travailler de n’importe où, ce type de technologie ne suffit pas. De plus, ces systèmes plus anciens manquent d’intégration avec les applications et les logiciels modernes, créant un silo autour des communications.

Avaya Spaces est là pour combler cette lacune – en aidant les entreprises à dépasser les limites des communications PBX traditionnelles sans avoir besoin de déchirer et de remplacer la technologie existante.

Avaya Spaces peut connecter directement votre téléphonie d’entreprise existante à une collaboration Web sophistiquée sans aucune interruption d’activité. Les visioconférences, le chat persistant, le partage de fichiers et la gestion des tâches à partir du cloud sont combinés aux appels depuis votre déploiement de téléphonie sur site dans une expérience de navigateur unique avec tout en un seul endroit pour vos utilisateurs.

Avaya Spaces est construit avec une conception de base de plate-forme de communication en tant que service (CPaaS) pour un potentiel d’intégration illimité avec les applications et outils professionnels que vous utilisez déjà, ce qui rend l’expérience des employés un jeu d’enfant, peu importe où les gens travaillent.

Anthony Bartolo, EVP et Chief Product Officer, Avaya, a souligné lors du lancement de ces capacités qu’Avaya Spaces a été conçu pour s’adapter avec fluidité à l’évolution des entreprises, leur permettant de collaborer avec les clients et les employés de la manière la plus efficace.

« Les entreprises s’adaptent et évoluent plus rapidement pour répondre aux besoins de l’économie de l’expérience en passant d’un logiciel monolithique à des applications plus agiles et basées sur des services, et Avaya Spaces permet de manière unique ce bond en avant. Les utilisateurs d’Avaya Spaces bénéficient également de certaines des IA les plus avancées, basées sur le cloud, ainsi que d’une architecture sans client pour une expérience exceptionnelle et facile à utiliser », a-t-il déclaré.

Avec son architecture CPaaS, Avaya Spaces permet aux clients d’étendre une application déjà puissante pour composer des solutions de communication et de collaboration pour s’adapter à des flux de travail précis et personnalisés ou à des cas d’utilisation verticaux.

Pour John Valencia, président et chef de la direction de Toolwire, ces améliorations apportées à Avaya Spaces ne pouvaient pas mieux tomber. « L’année dernière a démontré le besoin de meilleures solutions d’apprentissage à distance, et Toolwire crée de nouveaux outils plus puissants pour nos clients, grâce à Avaya », a-t-il déclaré.

« Avec son architecture CPaaS, Avaya Spaces est une formidable plate-forme de collaboration sur laquelle nous pouvons nous appuyer, nous permettant de fournir aux universités et aux entreprises de toutes tailles les capacités de collaboration dont elles ont besoin pour créer des expériences révolutionnaires et atteindre le niveau souhaité de transformation numérique – un apprenant à la fois.”

Et parce qu’Avaya Spaces est construit sur une plate-forme ouverte, des scénarios plus avancés peuvent être facilement connectés, y compris des intégrations pour le CRM, le support client, la RPA (automatisation des processus robotiques) et la productivité. Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont Avaya Spaces peut aller encore plus loin dans votre transformation numérique, tout en commençant par une simple amélioration de votre système PBX existant.

Prêt à changer votre façon de travailler et de communiquer ? Commencez par un essai sans engagement de 60 jours et découvrez comment Avaya Spaces peut changer la façon dont vous organisez vos réunions.