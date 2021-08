Avec 10 kilos de moins et sans pouvoir parler, c’est ainsi que Larry Hernández est réapparu après la contagion de COVID-19 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Larry Hernández, un chanteur régional mexicain populaire, est apparu sur les réseaux sociaux après avoir annoncé qu’il souffrait d’une grave image de coronavirus, et a même révélé quelques interdictions extraordinaires de ses médecins.

Grâce aux réseaux sociaux, Larry Hernandez Il est réapparu complètement changé, inconnu, car en conséquence de la maladie COVID-19, perdu jusqu’à 10 kilos, selon ses histoires sur Instagram.

De plus, toutes ses histoires, depuis plusieurs jours, sont en texte pur, voire avec de longs paragraphes pour exprimer des idées qu’il peut faire en moins d’une minute avec sa voix, mais tout a une explication.

Dans le dernier rapport qu’il a offert sur sa santé, la star de la musique mexicaine a rapporté que sur ordre du médecin, il ne peut pas parler, ni quitter sa maison jusqu’à mercredi pour marcher un peu ; De plus, il a révélé qu’il ne s’était pas baigné depuis des jours.

“Je serai bien. Merci d’avoir pris conscience de ma santé”, a écrit l’interprète dans sa plus récente histoire, où on le voit avec un regard excité vers l’avenir, et où il esquisse un grand sourire pour la bonne nouvelle.

Cependant, on peut encore le voir allongé sur un lit, où il est sûrement resté pendant les jours de plus grande angoisse en raison de la contagion qui, heureusement, n’a pas atteint plus de membres de sa famille avec des symptômes aussi graves.

Malgré une activité continue sur ses réseaux sociaux, Hernández n’avait pas voulu le montrer à nouveau au public, car il a assuré qu’il ne voulait pas que ses fans le voient malade, c’est pourquoi sa réapparition a fait tant de bruit.Le chanteur américano-mexicain Larry Hernández. . / Alicia Civita / Archives

Larry Hernández a confirmé la contagion du COVID-19

C’est via le même réseau social où il a récemment partagé qu’il était santé délicate après avoir attrapé COVID-19 fin juillet, avec sa femme Kenya Ontiveros et un de ses fils aînés, Sebastián.

Via son compte Instagram, le Mexicain-Américain a partagé quelques histoires où il a demandé à ses fans faire des phrases pour améliorer sa santé et dans lequel il détaillait un peu son état et les raisons pour lesquelles il n’avait pas révélé la nouvelle auparavant.

Avec des lettres blanches sur fond noir, le chanteur a commencé par assurer qu’il ne va pas bien, alors Il a demandé les prières de ses disciples pour pouvoir sortir de cette condition.

“Je ne veux pas être vu dans cette situation, c’est pourquoi j’ai voulu le réserver, Mais hier soir et toute la journée d’aujourd’hui a été très difficile, mes poumons sont mauvais», a-t-il écrit dans ses histoires suivantes pour confirmer sa contagion et les dommages qu’elles causent à son corps. (Photo : Instagram / @ larryhernandez)

D’autre part, a rapporté que depuis le 23 juillet dernier, la contagion de COVID-19 a commencé à l’intérieur de son domicile. Sebastián, son fils, a été le premier infecté, suivi de sa femme. Un jour plus tard, il a été testé positif avec son fille Daleyza, Olivia, la baby-sitter, et Gary, l’un de ses employés de maison.

Larry Hernández se remet de COVID-19

Mais après 13 jours à subir les ravages de cette maladie, sa santé s’est améliorée et maintenant plus besoin du concentrateur d’oxygène À qui il était connecté depuis plusieurs jours pour pouvoir respirer normalement, il l’a annoncé sur ses réseaux sociaux.

« Merci pour tous les gentils messages. Et merci PRIER je vous remercie dans l’ALMA aujourd’hui je me suis mieux réveillé sans utiliser le réservoir d’oxygène allons-y pas à pas les amis et JE VEUX JUSTE DIRE “MERCI MERCI MERCI”, a-t-il écrit depuis son profil à côté d’une vidéo d’une figure religieuse. (Photo : Instagram / @ larryhernandez)

C’est dans cette publication qu’il a reçu, en plus, les meilleurs voeux d’autres chanteurs, managers, promoteurs ou amis du milieu musical tels que Adriel Favela, Charly Pérez, Karen Moon, Jay Loaiza, Jorge Bernal, Adriana Fonseca, parmi beaucoup d’autres.

Source : Infobae