Avec 1,5 milliard de dollars de contrats futurs, le stock de SNOW peut continuer à croître

Le 28 mai, j’ai écrit que Snowflake, la société de plate-forme logicielle de données basée sur le cloud, avait changé d’avis. Je prévois une valeur plus élevée pour le stock de NEIGE. J’ai prévu qu’il atteindrait 300 $ sur la base de mes estimations de flux de trésorerie disponibles (FCF) et de mes mesures de rendement FCF.

L’action SNOW a clôturé le 23 septembre à 321,50 $. Avec une valeur marchande de près de 97 milliards de dollars, il devient difficile pour moi de voir à quel point l’action SNOW est toujours sous-évaluée. Je ne m’attendais certainement pas à ce qu’il monte si vite.

En fait, depuis que l’action a atteint 188,24 $ le 13 mai, elle a augmenté de 70,8 % en l’espace de seulement quatre mois et demi. Cependant, depuis que l’action SNOW a commencé cette année à 285,41 $, sa performance depuis le début de l’année (YTD) n’est que de 14,25%.

Et donc, malgré ma crainte que l’action puisse être à sa pleine valeur, j’ai un soupçon furtif que le marché pourrait la tirer plus haut. Dans mon modèle, la seule façon dont cela pourrait se produire est que l’entreprise finisse par produire une marge FCF beaucoup plus élevée. Regardons cela.

Production constante de FCF

Le 25 août, la société basée au Montana a publié ses résultats du deuxième trimestre fiscal se terminant le 31 juillet. Les taux de croissance étaient impressionnants. Son chiffre d’affaires a augmenté de 103 % en glissement annuel et de 19 % par rapport au chiffre d’affaires du trimestre précédent.

Ce dernier implique un taux de croissance continu du chiffre d’affaires de 100 % (1,19^4 – 1 = 100 %). Cela correspond également à ce qui s’est passé au dernier trimestre. Dans mon article précédent, j’ai montré que le taux de croissance trimestriel était de 106,6%. Il est bon de voir qu’à l’avenir, l’entreprise a beaucoup de potentiel de croissance.

L’une des raisons à cela est que Snowflake a une très grande obligation de performance restante (RPO) de 1,5 milliard de dollars. Cela représente les ventes potentielles à l’avenir de contrats qui ont déjà été enregistrés. En d’autres termes, il fournit une base de ventes chaque année et facilite encore plus la croissance élevée des ventes.

Mais plus important encore, Snowflake a produit un FCF ajusté positif pour le troisième trimestre consécutif. Le FCF du deuxième trimestre était de 2,8 millions de dollars, avec une marge de FCF de seulement 1%. Cependant, la société a fourni des perspectives pour l’année qui supposent que le FCF commencera à monter en flèche. Ils prévoient que FCF atteindra une marge FCF ajustée de 7% pour l’ensemble de l’exercice.

Cela implique que FCF pourrait atteindre 74,55 millions de dollars si ses prévisions de revenus de 1,065 milliard de dollars sont atteintes. Cela a d’énormes implications pour l’avenir.

Estimation de la valeur future du stock de SNOW

Supposons que la marge FCF puisse au moins doubler pour atteindre 15% d’ici l’année se terminant en janvier 2026, lorsque les analystes prévoient que les revenus atteindront 5,85 milliards de dollars. Cela implique que d’ici là, le FCF atteindra 877,5 millions de dollars.

Ensuite, en supposant que nous utilisions un ratio de rendement FCF de 1% (l’équivalent d’un multiple de 100 entre le prix et le flux de trésorerie disponible) pour évaluer ce FCF à l’avenir, il en résulte une capitalisation boursière cible de 87,75 milliards de dollars. Cette valorisation est actuellement inférieure à la capitalisation boursière actuelle de 96,739 milliards de dollars.

Mais comme je l’ai souligné dans mon article précédent, à ce moment-là, dans quatre ans et demi, le marché s’ajustera. Il s’attendra alors à au moins 3 à 5 années de croissance supplémentaires et évaluera l’action en conséquence. Cela s’explique en partie par les ventes récurrentes et régulières que l’entreprise aura avec son RPO en constante croissance.

Où cela laisse SNOW Investisseurs en actions

Cela signifie qu’il est logique d’utiliser un rendement FCF encore plus favorable – un ratio inférieur. Ainsi, par exemple, si nous divisons cet objectif de 877,5 millions de dollars en 2026 FCF par 0,75% (ce qui équivaut à un multiple P/FCF de 133,3 fois), la valeur de marché cible revient à 117 milliards de dollars. Et à un taux de 0,5% (P/FCF de 200 fois), alors la valeur de marché cible est de 175,5 milliards de dollars. Ces deux cibles sont sensiblement plus élevées que la valeur marchande actuelle.

En supposant un rendement de 0,75% FCF, le gain implicite est de 20,9% par rapport à la valeur marchande actuelle de 96,739 milliards de dollars. Et le rendement de 0,50% FCF produit une hausse de 81,4%. La moyenne de ces deux est une hausse de 51,15%.

Par conséquent, je peux toujours voir un potentiel de hausse de 51% dans l’action SNOW, bien que le rendement le plus probable soit un gain de 20,9%. Cela signifie que l’action SNOW a une valeur comprise entre 388,69 $ (20,9% de plus que 321,50 $ aujourd’hui) et 485,94 $. Cette dernière est une projection à long terme et pourrait prendre jusqu’à 2 à 3 ans.

Ainsi, bien que l’action SNOW ait atteint mon objectif de cours plus tôt que prévu, je peux encore voir une certaine hausse pour la plupart des investisseurs. Gardez à l’esprit, cependant, qu’il s’agit d’évaluations qui saignent de nez et qu’elles comportent beaucoup de risques à la baisse, surtout si le marché se replie.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait (directement ou indirectement) aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.