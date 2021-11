Avec 4K, WiFi 6 et plus rapide : Amazon abaisse pour la première fois son lecteur Fire TV Stick 4K Max à moins de 39 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Processeur plus rapide, avec prise en charge WiFi 6 et 4K. Amazon Fire TV Stick 4K Max est votre meilleur lecteur multimédia maintenant à un prix minime.

Il y a un mois, Amazon présentait son nouveau lecteur pour le salon, Amazon Fire TV Stick 4K Max. Le principe est simple : plus rapide à tous points de vue pour profiter du contenu 4K.

Ce joueur, dont le prix est de 65 euros, a déjà votre premier rabais et son prix le plus bas, seulement 38,99 euros.

Le lecteur d’applications de streaming le plus puissant d’Amazon, avec WiFi 6, Dolby Vision et deux fois plus rapide.

Vous n’avez pas à attendre le Black Friday car nous serons sûrement confrontés au prix minimum historique pendant longtemps, moins de 39 euros pour un joueur aussi complet que celui-ci.

Ce lecteur n’a besoin de se connecter qu’à votre téléviseur via HDMI, une prise électrique via USB et un réseau WiFi. Configurez votre compte Amazon et vous pouvez commencer à télécharger des applications de streaming.

Il est compatible avec pratiquement toutes les applications de streaming que vous pouvez imaginer, même locales comme Filmin, RTVE Play, ATRESplayer ou Movistar + entre autres.

Cette version, en plus d’être 40% plus rapide que sa génération précédente, comprend également le bouton de contrôle pour parler à Alexa, votre assistant virtuel.

La télécommande est également capable de contrôler votre téléviseur, en particulier vous pouvez allumer et éteindre le téléviseur, en plus de contrôler le volume. Chose très pratique, il dispose de boutons d’accès direct aux applications Prime Video, Netflix, Disney + et Amazon Music.

Cette offre est limitée dans le temps, elle ne sera sûrement pas disponible demain car elle fait partie de l’anniversaire d’Alexa.

Ce sont d’autres offres disponibles pendant ces heures.

