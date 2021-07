Avec 5 ans de mises à jour, le Pixel 6 peut réellement rivaliser avec l’iPhone 13

On apprenait la semaine dernière que le Google Pixel 6 pourrait recevoir 5 ans de mises à jour logicielles Android. Samsung (4 ans), OnePlus (3 ans) et OPPO (3 ans) ont également promis un support plus long, mais c’est le Pixel 6 qui pourrait en fait rivaliser avec l’iPhone 13 en termes de longévité.

Je ne vais pas plonger ici dans iOS contre Android – j’ai déjà dit mon article sur le passage d’iOS à Android – mais les iPhones battent indéniablement les meilleurs téléphones Android pour un support rapide et durable. Pièce A : l’iPhone 6S obtiendra iOS 15 en septembre aux côtés des autres iPhones, six ans après son lancement. Même lorsqu’un ancien téléphone Android reçoit une nouvelle mise à jour, c’est souvent des mois plus tard que les téléphones plus récents.

La stratégie Whitechapel de Google donne au Pixel 6 un attrait semblable à celui d’un iPhone.

Avec le Pixel 6, Google offrira (prétendument) le même avantage que celui de l’iPhone pour l’achat d’Android, grâce au nouveau chipset personnalisé Whitechapel GS101. Un bref aperçu pour ceux qui ne connaissent pas Whitechapel : il s’agit d’un SoC sur mesure co-développé par Google et Samsung avec une conception à trois clusters équivalente au Snapdragon 780G, ainsi que des modules dédiés à la sécurité et à l’IA/l’apprentissage automatique.

Apple peut facilement prendre en charge les mises à jour à long terme car il crée ses propres chipsets Bionic et adapte son logiciel à ceux-ci. Les fabricants d’Android, quant à eux, ajustent chaque année leurs logiciels aux nouvelles puces Snapdragon, n’ayant aucun mot à dire sur la façon dont Qualcomm les construit ou les met à jour. Cela rend beaucoup plus difficile la sortie de nouveaux systèmes d’exploitation pour le nouveau matériel qui fonctionne également avec l’ancien matériel. Whitechapel va changer cela pour Google.

La grande question sera de savoir si la promesse de mises à jour logicielles sera suffisante pour éloigner les acheteurs d’Apple, Samsung, OnePlus ou d’autres marques. En l’état, le Pixel 6 bat certainement le Pixel 5 dans les spécifications, mais peut déjà être surpassé par d’autres téléphones à venir.

Le Pixel 6 sera-t-il meilleur que la somme de ses parties ?

Si la récente fuite des spécifications du Pixel 6 s’avère vraie, il aura un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un appareil photo principal de 50 MP, jusqu’à 256 Go de stockage, 8 Go de RAM et une batterie de 4614 mAh ; le Pixel 6 Pro passera à la résolution QHD+, 12 Go de RAM et une batterie de 5 000 mAh.

Le Pixel 5 a surpassé son Snapdragon, mais il était toujours à la traîne par rapport aux autres produits phares. Le Pixel 6 suivra-t-il cette tendance ?

Tout cela est parfaitement respectable pour une gamme de téléphones 2021. Malheureusement, nous n’avons aucune mention d’un affichage LTPO, nous ne pouvons donc pas compter sur VRR pour un boost de batterie. Sinon, ses spécifications se comparent favorablement à la plupart des autres produits phares récents, à l’exception peut-être des combinés massifs et surpuissants comme le Galaxy S21 Ultra et l’iPhone 12 Pro Max.

Mais nous devons parler de Whitechapel et de sa comparaison avec le Snapdragon 780G. Nous savons que cette puce est 40 % plus puissante et plus économe en énergie que la 765G du Pixel 5, que nous avons qualifiée de “meilleur Pixel de tous les temps”. Pour le contexte, il a surpassé les autres téléphones avec des processeurs Snapdragon plus rapides pour une utilisation quotidienne et a très bien joué aux jeux Android, mais il a eu du mal avec certaines tâches exigeantes comme le traitement de photos.

Quant au Pixel 6, nous avons entendu du leaker Yogesh que les “performances actuelles de Whitechapel sur les unités PVT [are] plus proche de SD870″ et qu'”ils n’essayent pas de faire correspondre SD888. L’accent de Google est mis sur le ML et les performances brutes de l’IA correspondent donc à celles des autres puces mobiles de premier plan.”

Si nous prenons cette fuite pour argent comptant, Google a pris les pièces du Snapdragon 780G écoénergétique et le fait fonctionner aussi vite que le Snapdragon 870 beaucoup plus rapide, ce qui n’est pas une mince affaire. Cela semblera familier aux fans d’iPhone : ces téléphones ont généralement des chipsets “pires” que les derniers Snapdragons, mais les surpassent dans les benchmarks grâce à l’optimisation d’Apple.

Les acheteurs Android à la recherche de matériel puissant vont-ils se moquer du succès intangible de Whitechapel avec une technologie moindre ?

D’autre part, Google a optimisé le matériel de milieu de gamme sans aucune intention de faire correspondre le Snapdragon 888 trouvé dans d’autres téléphones 2021. Lorsque l’iPhone 13 sera lancé en septembre ou le Galaxy S22 au début de 2022, ils ne feront probablement que creuser l’écart de performances. Les acheteurs Android à la recherche de matériel puissant vont-ils se moquer du succès intangible de Whitechapel avec une technologie moindre ?

Malgré les mises à niveau du Pixel 6 Pro, Google ne semble toujours pas apprécier l’idée de se battre de front avec les poids lourds du smartphone pour des performances pures. Au lieu de cela, il offrira des commandes Google Assistant ultra-rapides, des performances Android 12 rationalisées avec une personnalisation exclusive Material You et la promesse que le téléphone restera fonctionnel et sécurisé jusqu’en 2026. Mais il choisit des puces plus efficaces pour pouvoir tarifer ses téléphones plus raisonnablement. que les produits phares concurrents.

Les fans d’Android veulent-ils de l’optimisation ou de la puissance ?

Pour moi – un ancien inconditionnel de l’iPhone qui adore acheter un téléphone et s’y tenir pendant des années – tout cela semble sacrément attrayant. L’une des raisons pour lesquelles un quart des utilisateurs d’iPhone passent à Android est que les téléphones Android offrent de meilleures offres, et un Pixel 6 à prix raisonnable qui durera cinq ans pourrait certainement plaire aux acheteurs d’iPhone. Particulièrement parce que la mise à jour Android 12 Material You est tellement colorée et gaie, une esthétique qui va absolument toucher une corde sensible pour la plupart des fans d’Apple.

Mais de nombreux amateurs de téléphones Android ont l’habitude d’échanger leurs téléphones tous les ans ou tous les deux ans, ce qui les aide à rester à la pointe de la technologie. Le Pixel 6 fonctionnera sous Android 12 ainsi que n’importe quel autre téléphone, même si Samsung ou OnePlus a plus de puissance brute avec sa technologie Snapdragon. Mais au moment où nous atteindrons Android 16 ou 17, le Pixel 6 vaudra-t-il toujours la peine d’être utilisé ?

Mon Pixel 3a, âgé de deux ans, exécute plutôt bien la version bêta d’Android 12, tout bien considéré, mais vous ne pouvez certainement pas vous empêcher de remarquer à quel point son matériel économique ralentit tout. Certes, ce n’est pas un produit phare, mais les spécifications de Whitechapel ne sont pas non plus à la pointe de la technologie. Ainsi, le Pixel 6 sera le premier téléphone à tester si Google peut préserver et entretenir ses téléphones aussi bien qu’Apple. Je suis optimiste, mais je ne considère pas non plus l’idée comme une fatalité.