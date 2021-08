Avec 55 ans de carrière, l’actrice Lilia Aragón, perd la vie | Agence du Mexique

Lundi dernier après-midi était teint en noir, une autre des grandes stars à l’écran a éteint sa lumière, le “actrice principale“, Lilia Aragón, partie à l’âge de 82 ans, laissant un grand héritage avec 55 ans d’expérience dans le cinéma, le théâtre et la télévision.

C’est après une déclaration du MARCHER (Association nationale des acteurs) dans laquelle le départ de la légendaire de l’écran, Lilia Aragón, qui était également membre de cette association, a été confirmé, selon le message.

Jusqu’à ce que l’on sait aujourd’hui, l’histrionique, Lilia Aragon, qui jouera l’un de ses derniers rôles dans la telenovela, “Surmonter la peur” en 2020, et “Les vrais amours« Il était à Cuernavaca au moment de son départ, a confirmé une de ses filles à « Ventaneando ».

L’Association nationale des acteurs regrette profondément le décès de notre collègue Lilia Aragón del Rivero, qui était secrétaire générale de notre syndicat pendant la période 2006-2010. Nos sincères condoléances à sa famille et ses amis. Repose en paix, tel était le message diffusé par l’ANDA.

Jusqu’à présent, les causes qui ont conduit à son départ brutal, celui originel de Cuautla, Morelos, a réussi à se démarquer au milieu du spectacle pour ses performances dans divers domaines tels que le théâtre, le cinéma et la télévision.

Lilia Aragón del Rivero, née le 22 septembre 1938, a joué dans sa première représentation théâtrale en 1969 avec la pièce “Quelqu’un nous aime m @ t @ r”.

Plus tard, il s’est tourné vers le monde du théâtre en réalisant des feuilletons tels que “El mariachi”, “Angelitos Negros”, “Las fieras” et en 1986 il faisait partie de “Cuna de Lobos”, où à côté de María Rubio il a joué “Magdalena Bétancourt”.

Avec son départ, le spectacle ajoute une autre grande perte avec plusieurs des chiffres qui ont progressé au cours des deux dernières années.

Le talent et le dévouement de Lilia Aragón Rivera l’ont fait se démarquer dans l’industrie. Ainsi, après la diffusion de la nouvelle, de nombreux collègues et proches du médium ont exprimé leurs sentiments à travers divers messages de condoléances.

Divers messages sur les réseaux sociaux ont émergé pour écarter le “politique” et actrice, mère de quatre enfants : Gabriela, Enrique, Pablo Aragón et l’acteur Alexandre Aragon, qui lui survivent aujourd’hui.

Des animateurs et des célébrités ont regretté le départ de celui qui était aussi scénariste de bande dessinée dans la vie dans les publications Editorial Posada telles que “Duda” (1971) et “Professor Planeta”.

Depuis la plateforme Twitter, le monde du divertissement montre sa solidarité et se souvient de l’actrice à la belle carrière.

Nous avons le regret de vous annoncer le décès sensible de l’actrice principale Lilia Aragón à l’âge de 82 ans. Repose en paix, était le message de Ventaneando quelques heures après l’annonce de la nouvelle.

J’ai le regret de vous annoncer le décès de l’actrice principale Lilia Aragón. À un moment donné, plus d’informations dans López-Dóriga Digital ont été lues dans l’un des messages du compte du présentateur.

Certaines célébrités qui ont coïncidé à un moment donné avec l’interprète de “Simply María”, “Rubí”, “Veil de novia”, “María Isabel”, “Hug me very strong”, Face au soleil “,” Rosa Salvaje “parmi beaucoup d’autres Les productions télévisées ont regretté son départ.

En 2013, sous la direction du bien-aimé # MedardoTreviño, je me suis rencontré pour le 1er. du temps avec #LiliaAragon pour #LaCasaDeBernardaAlba Controversé, passionné et imbattable ! Solide et indélébile. Fortifiez votre famille. Lumière à lumière !! RIP, a écrit Vanessa Bauche