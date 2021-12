Avec Android 11 pour le Shield TV d’origine, Nvidia est sur le point d’établir un record de mise à jour Android

Nvidia est l’un des rares fabricants de téléviseurs Android à prendre en charge ses appareils pendant une durée substantielle. La société a annoncé qu’elle ignorerait la mise à jour Android 10 pour sa gamme Shield TV, mais a depuis commencé à tester la version bêta de Nvidia Shield Experience 9 basée sur Android 11 sur les appareils. Il y a quelques jours, la société a publié des images de récupération pour la mise à jour Shield Android TV 11, mais elle les a depuis supprimées.

Nous avons d’abord appris la mise à jour potentielle d’Android TV 11 lorsque certains utilisateurs inscrits au programme bêta fermé ont divulgué les informations sur Reddit. Cependant, il s’est avéré que ces rapports violaient les conditions de confidentialité requises par le programme bêta de Nvidia, entraînant la suppression de la plupart d’entre eux.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Quelques semaines plus tard, une liste de la console Google Play a émergé, étiquetant tous les modèles de téléviseurs Shield comme prenant en charge Android 11 et le SDK 30 associé, confirmant ainsi qu’une mise à jour était bien en cours. Peut-être le plus remarquable, le téléviseur Nvidia Shield 2015 original figurait sur la liste des appareils recevant la mise à jour. Il a été lancé avec Android 5 et a été mis à niveau vers Android 7, Android 8 et Android 9, devenant l’un des appareils Android les mieux pris en charge de tous les temps. Vous ne pouvez même pas en dire autant du Google Pixel d’origine.

Galerie d’images (1 images)

La semaine dernière, le centre de téléchargement de Nvidia a brièvement publié les images de récupération d’Android 11 pour la gamme Shield TV (selon les développeurs XDA). La société a depuis supprimé les images de son site Web et les liens directs ne fonctionnent plus. Cependant, un utilisateur aurait installé la mise à jour, qui a apporté Shield Experience 9 et le correctif de sécurité de septembre 2021 à son Shield TV (par 9to5Google).

Il est sûr de déduire de ces images de récupération qu’Android TV 11 pour la gamme Shield TV sera bientôt lancé. Il devrait apporter de nombreuses améliorations, notamment la prise en charge du contrôleur natif, les applications de recherche Google Assistant, le décodage multimédia à faible latence, Google Play Instant, etc. La Shield Experience 9 basée sur Android 11 sera disponible pour les Shield TV 2019 et 2019 Pro, Shield TV 2017, et Shield TV 2015 et Pro 2015.

Aussi bonne que soit la mise à jour Android 11 pour la série télévisée Nvidia Shield, Google a déjà publié Android 12 pour la plate-forme, mais on ne sait pas quand les appareils existants, y compris les Shields, recevront la mise à niveau.

Le meilleur de 2021 : notre smartphone, Chromebook, montre intelligente et écouteurs préférés

Liste annuelle des meilleurs de l’année d’AP

Lire la suite

A propos de l’auteur

Haroun Adamu (23 articles publiés)



Haroun est devenu un passionné d’Android en 2014 et suit avidement l’industrie depuis lors. Actuellement étudiant en médecine, il sert également de rédacteur SEO pour les petites entreprises. Lorsque vous ne parcourez pas le net à la recherche des dernières nouvelles technologiques, vous le trouverez soit plongé dans ses manuels, soit en train de travailler sur Homeripped, son site Web de fitness.

Plus de Haroun Adamu