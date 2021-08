Avec Apple prêt pour une entrée, le marché des pliables sera multiplié par 10 d’ici 2023

in

Le marché des téléphones pliables, qui est toujours considéré comme une niche, devrait cependant connaître une croissance de près de 10 fois par rapport à ses chiffres actuels d’ici 2023, grâce à une conception et un matériel améliorés et à des prix compétitifs. Et pour ne pas oublier, d’ici 2023, la rumeur dit également qu’Apple entrerait en force sur le marché des pliables.

Mais son grand rival Samsung, qui détient une emprise quasi monopolistique sur le segment, devrait continuer à dominer.

Samsung, qui s’apprête à dévoiler ses smartphones pliables de nouvelle génération lors d’un événement virtuel le 11 août, devrait terminer l’année à un taux stupéfiant de 88 %. Samsung devrait présenter ses nouveaux smartphones pliables – Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 – lors de son événement Unpacked mercredi.

Samsung a déjà laissé entendre que les prochains smartphones pliables auront « de nouvelles capacités multitâches incroyables et une durabilité améliorée ».

Dans l’ensemble, selon les dernières prévisions d’expédition de smartphones pliables de Counterpoint Research, les expéditions pour 2021 resteront à un chiffre, à environ 9 millions d’unités. Cependant, ce sera toujours une croissance de 3 fois par rapport à 2020.

Le rapport de recherche Counterpoint, qui indique que les livraisons de smartphones pliables augmenteront de 10 fois en 2023, a déclaré “nous nous attendons à ce que Samsung continue de dominer avec près de 75 % de part de marché. Si Apple est sur la bonne voie pour lancer son smartphone pliable d’ici 2023, il ne le fera pas. ne sera qu’un point d’inflexion dans la généralisation des pliables, mais améliorera également le rendement et l’échelle des composants pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.”

Les prochains smartphones pliables Samsung Galaxy sont des smartphones très attendus car ils devraient apporter des améliorations majeures par rapport à leurs prédécesseurs. « Avec une baisse de prix significative, une conception et une apparence améliorées, Samsung est susceptible de cibler les jeunes clients avec le nouveau smartphone pliable Flip. Les nouveaux modèles Galaxy Z bénéficieront également de la prise en charge du S Pen, ce qui peut aider à absorber les utilisateurs existants de Note », a déclaré l’analyste principale Jene Park, qui dirige la recherche sur les pliables chez Counterpoint.

Avec son projet d’intégrer la catégorie des pliables, Samsung devrait viser le marché chinois, où la société est peu présente.

“Malgré une part de marché négligeable, Samsung peut garantir la place vacante de Huawei, et son succès peut contribuer aux volumes totaux d’expédition et de vente de ses nouveaux pliables”, a déclaré Park.