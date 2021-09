Avec ce générateur de régime automatique, vous mangerez sans vous ennuyer, et sans faire trop de calories | La vie

Vous savez que vous devez manger une certaine qualité de calories par jour afin de ne pas prendre de poids, ou de perdre du poids. Et voici le dilemme : comment les répartir ?

Perdre du poids ou maintenir son poids implique un effort mental pour manger des aliments non gras. Mais pour beaucoup de gens, le plus dur est obtenez que l’alimentation est variée et savoureuse.

Peut-être que votre médecin, ou vous-même en fonction de vos calculs, connaissez les calories que vous devriez manger par jour : 1 000, 1 200, 1 400 calories… Le problème est,quels plats choisir tout au long de la journée pour ne pas dépasser ce chiffre, sans finir par manger toujours la même chose ?

Manger autant est un générateur de régime automatique qui vous propose différents plats pour tous les repas de la journée. C’est un bon moyen de manger varié sans te casser la tête, et découvrez de nouvelles recettes saines:

Malheureusement, le site Web est en anglais, mais il est facile à comprendre ou à traduire. Nous vous expliquerons comment cela fonctionne.

Tout d’abord, il vous demande quel type de régime préférez-vous. Vous pouvez les choisir tous, ou Paléo, Végétarien, Vegan, Cétogène (Keto) ou Méditerranéen.

Ensuite, vous devez entrer les calories que vous souhaitez consommer tout au long de la journée.

Les dernières données sont le nombre de repas que vous mangez par jour. Il ne reste plus qu’à cliquer sur le bouton Générer, pour obtenir un menu pour toute la journée qui ne dépasse pas les calories que vous avez saisies.

Si vous recherchez une friteuse sans huile, nous avons sélectionné les meilleurs modèles que vous pouvez acheter dès maintenant dans différentes gammes de prix.

Non seulement il propose des plats, mais aussi vous propose la recette complète pour les cuisiner, et le temps de préparation, afin que vous puissiez planifier votre emploi du temps.

Si vous n’aimez pas un plat, vous pouvez toucher le bouton Régénérer pour le changer pour un autre avec une valeur calorique similaire.

Si vous vous inscrivez pour un compte gratuit, vous pouvez personnaliser davantage le type de nourriture que vous aimez, générer des menus pour toute la semaine, enregistrer vos recettes préférées, etc.

Il est également disponible sous forme d’application pour iOS et Android, avec des fonctions supplémentaires.

C’est un moyen simple et rapide de trouvez des recettes qui correspondent à votre alimentation et aux calories que vous ne voulez pas dépasser. Vous apprendrez de nouveaux plats et vos repas seront moins ennuyeux et plus savoureux.