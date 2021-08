Avec ce geste, vous pouvez accéder au chapitre suivant d’une vidéo YouTube | La technologie

La plate-forme vidéo la plus utilisée au monde reçoit une mise à jour qui permettra aux utilisateurs de changer de chapitre au sein d’une même vidéo en un seul geste.

Alors que YouTube devient de plus en plus indispensable dans nos vies, les gens de Google insistent pour lancer de nouvelles fonctionnalités pour rendre les heures passées sur la plate-forme plus agréables (et plus sûres).

En ce sens, l’inclusion de chapitres pour séparer les différents contenus et sujets présentés dans la même vidéo a été l’une des mises à jour les plus importantes et les plus utiles, car elle a permis de naviguer dans les vidéos sans faire beaucoup d’efforts.

Cette fonctionnalité, qui est utilisée à la fois par le créateur et le spectateur, avait jusqu’à présent un point négatif : qu’il était très difficile de sélectionner avec précision le début de chaque chapitre, car cela ne pouvait être fait qu’à l’œil.

Jusqu’à maintenant. Depuis que YouTube a introduit une nouvelle option de geste dans sa dernière mise à jour, qui consiste à taper deux fois du doigt sur l’écran pour passer d’un chapitre à l’autre.

Si les deux coups sont en du côté gauche on remonte le chapitre, tandis que si on leur donne du côté droit on avance. Quelque chose que nous avions déjà vu avec les gestes d’avancer et de reculer de 10 secondes que YouTube a introduit il y a plus d’un an.

Cette fonctionnalité a été découverte par un utilisateur de Reddit, qui y est venu par inadvertance, car à ce jour sur YouTube, ils n’avaient fait aucune annonce concernant cette nouvelle fonctionnalité (ni l’option Premium Lite).

En faveur de YouTube, oui, on dira que malgré sa communication nulle l’application elle-même nous avertit (comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus) qu’en appuyant deux fois avec vos doigts, vous pouvez sauter les chapitres.

Mais nous ne sommes pas venus pour lire YouTube, alors ne vous sentez pas mal si vous le regardez depuis des jours et que vous ne l’aviez pas remarqué, cela nous est arrivé à tous.