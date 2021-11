« Avec ce groupe, nous savions que ce qui se passait allait arriver »

23/11/2021 à 22:10 CET

« Nous devons être forts, jouer un bon match et nous engager envers ce que demande l’équipe », a-t-il déclaré mardi. Diego Siméone, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, à la veille du match mémorable de Ligue des champions contre Milan, dont il a souligné sa « pression pour perdre le ballon », qu’il affronte « avec le même enthousiasme » avec lequel il a fait ses débuts sur le banc de l’équipe rojiblanco il y a une décennie et avec laquelle il a le classement toujours en attente, tout comme je l’ai senti quand le groupe a été tiré.

« C’est un match très important car les Champions le demandent toujours. Dès le premier instant, quand nous avons vu le groupe, nous savions que ce qui se passait allait se passer « a expliqué l’entraîneur, dont l’équipe, à deux jours de la fin, est à fleur de peau. Il n’y a guère de place pour l’erreur. Il n’en a plus car il n’a remporté qu’un seul de ses quatre matchs dans cette édition du tournoi, précisément contre Milan, avec deux buts à la dernière minute et contre dix.

« Nous avons surtout souffert les 20 premières minutes, avec beaucoup de pression pour perdre le ballon, ce qu’ils font très bien, et nous n’avons pas pu sortir de cette première pression. Voyons comment ils joueront demain. S’ils vont appuyer haut ou attendre. Nous sommes au détriment de ce que nous voyons au départ et résolvons ce qui touche dans le jeu »a déclaré Simeone, qui a passé en revue l’élasticité de son équipe en termes de systèmes, car « dans un même jeu » il peut « alterner jouer avec cinq ou quatre derrière ».

Selon les tests effectués lundi et mardi, l’entraîneur argentin pariera, au moins initialement, pour jouer avec un 5-3-2. Et, comme on pouvait s’y attendre, pour avoir mis la pression sur son adversaire pour créer les mêmes problèmes que Milan lui a générés lors de son match précédent. « Nous essaierons de choisir ce que nous pensons le mieux pour le jeu et lorsque le match commencera, ce que nous ferons sera plus clair dans le jeu »Simeone a marchandé, qui, bien qu’il ne l’ait pas révélé ni donné d’indice dans la salle de presse de Wanda Metropolitano, a décidé de son onze : Oblak ; Llorente, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco ; De Paul, Koke, Lemar ; Griezmann et Suarez.

Savic est désormais disponible pour la Ligue des champions, après avoir enchaîné quatre matchs de pénalité dans le tournoi. « C’est un homme avec de nombreuses années avec nous, avec beaucoup de hiérarchie, avec beaucoup de personnalité, avec beaucoup de sécurité et tout ce qu’il transmet de cela à l’équipe le rend très bon », a résumé Simeone, qui a les pertes de Kieran Trippier, Felipe Monteiro, Ivan Saponjic et Joao Félix, qui ne s’est pas encore remis du coup subi à l’entraînement jeudi dernier et qui le séparait déjà du duel face à Osasuna.

« Je pense que Joao a connu de meilleurs moments (à l’Atlético), surtout lorsque le dernier championnat a commencé., qui était un grand moment pour elle jusqu’en décembre. Maintenant, il récupérait très bien, nous nous entraînions avec beaucoup d’enthousiasme et d’enthousiasme, il a reçu ce coup et espère que le coup lui permettra de s’entraîner à nouveau naturellement et, à partir de là, commencer à chercher une place au sein du groupe « , a-t-il déclaré à propos du attaquant. .

Il ne suffit pas de gagner contre Milan ce mercredi. Il faudra également le faire, même si cela peut valoir un tirage au sort, lors de la dernière journée à Porto pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Dans ce cas en tant que deuxième du groupe et lors du dernier match, tout comme la saison précédente lorsqu’ils avaient gagné à Salzbourg. L’Atlético ne s’est pas classé premier de son quatuor depuis 2016-17. Depuis, il n’a pas non plus dépassé les quarts de finale du tournoi. Avant, entre 2013-14 et 2015-16, il a toujours été premier et a disputé deux finales dans la meilleure compétition européenne.

« Avant c’était avant et maintenant c’est maintenant. Maintenant, il est plus difficile pour nous d’entrer dans les huitièmes de finale rapidement qu’à d’autres moments. À cette époque, tout semblait difficile comme nous le vivions. Il est vrai que les chiffres montrent que cela nous coûte plus cher de le résoudre plus tôt « , a reconnu Simeone, avant un match « très important » comme « tous » le sont pour l’Atlético : « Demain ne fait pas exception, c’est celui qui suit et nous l’affronterons avec le même enthousiasme que lorsque je suis apparu à Malaga (le 7 janvier 2012 avec une égalité zéro) « .

Puis, il entame la construction d’un Atlético très fiable en défense : « C’était toujours un peu l’essence … Et l’essence de l’équipe est la partie défensive et, à partir de là, la construction de ce qui naît offensivement du talent et des caractéristiques des footballeurs qui viennent chaque année améliorer ce que fait l’équipe.»