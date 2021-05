Avec ce lecteur d’ebook Kobo, vous pouvez vous baigner dans la mer ou la piscine sans danger, et il bénéficie d’une réduction | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Imaginez ces vacances en lisant votre roman préféré pendant que vous vous rafraîchissez dans une piscine ou assis sur la plage, avec les vagues qui vous mouillent jusqu’à la taille. Il n’y a aucun danger si vous possédez une Kobo Libra H20.

Un problème avec les livres papier, et la plupart des lecteurs, c’est qu’ils ne peuvent pas se mouiller. Si tu as besoin une liseuse ebook pour vous emmener à la plage ou à la piscine, Kobo Libra H20 Est la meilleure option.

S’il existe une entreprise capable de tenir tête, voire de surpasser à certains égards, le Kindle d’Amazon, c’est bien Kobo. Et maintenant vous pouvez vous emparer de l’un de leurs meilleurs lecteurs de livres électroniques, le Kobo Libra H20 avec protection contre l’eau, avec une réduction de 20 euros à la FNAC, pour un séjour à seulement 159 euros. Avec la livraison gratuite en 24 heures depuis l’Espagne.

Cette excellente liseuse d’ebook se distingue par son confort : possède un manipuler côté pour le tenir confortablement avec une main (fonctionne pour les droitiers et les gauchers), et Protection contre l’eau IPX8, Ce qui signifie que vous pouvez l’immerger jusqu’à 60 minutes à une profondeur de 2 mètres.

Ce lecteur de livre électronique présente un design ergonomique avec une poignée sur un côté. Il est également résistant à l’eau.

Kobo Libra H20 Il dispose d’un écran de 7 pouces avec une excellente résolution de 1 680 x 1 264 pixels et 300 dpi.

Merci à votre écran à encre électronique Il n’émet pas de lumière et ne consomme pas lorsqu’il est statique, vous pouvez lire pendant des heures sans fatiguer vos yeux, et en plein jour. Et la batterie dure un mois.

Avec ses 8 Go de mémoire stockage vous avez de l’espace pour stocker des milliers de livres. Et il prend en charge les formats de livres électroniques les plus populaires : EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Il se recharge via micro USB, et dispose d’une connexion WiFi pour télécharger des livres sans câbles. Et si vous voulez lire le soir sur la terrasse extérieure, ou au lit, a une lumière ComfortLight PRO dimmable Il illumine l’écran mais pas les yeux, donc il ne fatigue pas non plus l’œil.

C’est l’un des meilleurs ebooks sur le marché en ce moment, et il possède également une boutique officielle avec des millions d’ebooks en espagnol. Si vous voulez en savoir plus, lisez notre analyse et avis sur la Kobo Libra H20.

Vous pouvez maintenant acheter la liseuse Kobo Libra H20 avec protection contre l’eau à la FNAC, avec une remise de 20 euros, au prix de seulement 159 euros.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.