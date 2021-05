Avec ces 3 routeurs WiFi Mesh, vous aurez une connexion dans toute la maison et ils sont en vente pour 119 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Oubliez les points morts sans Internet et sans problèmes de couverture: avec ce pack de trois routeurs WiFi Mesh, vous aurez une bonne connexion dans toute votre maison. Profitez du fait qu’ils sont en vente sur Amazon pour seulement 119,99 euros.

Avoir une bonne connexion Internet à la maison est essentiel, surtout maintenant que le télétravail est si courant. Aujourd’hui, nous devons nous connecter de n’importe où dans notre maison, que ce soit pour passer des appels vidéo, consommer du contenu en streaming ou jouer à des jeux vidéo.

Si le routeur que votre opérateur vous propose ne vous propose pas les fonctionnalités appropriées pour tirer le meilleur parti de votre connexion Internet, faites attention car cette offre vous intéresse. Amazon a réduit ce pack de trois routeurs WiFi Mesh D-Link et maintenant vous pouvez les acheter pour seulement 119,99 euros.

On parle de pack de trois routeurs WiFi Mesh D-Link COVR-1103, qui coûtent généralement 151,90 euros. Par conséquent, grâce à cette offre vous économisez plus de 30 euros sur votre achat, c’est donc une bonne opportunité d’économiser et d’obtenir ce kit à un prix moins cher.

Système de rotors WiFi maillé qui réplique la connexion Internet pour éliminer les zones mortes ou à faible vitesse. Ils ont un port Ethernet 1 Gigabit et une itinérance réseau automatique lorsque vous vous déplacez dans votre maison.

D-Link COVR est un système de routeur maillé qui étend la couverture de votre réseau WiFi, éviter les zones mortes, tout en améliorant la vitesse et l’efficacité lors de la connexion de l’un de vos appareils. Cette technologie résout les problèmes de couverture WiFi qui entraînent une perte de connexion ou une vitesse de navigation réduite lorsque vous essayez de vous connecter depuis les pièces les plus éloignées du routeur.

Grâce à ces qualités, ce pack de routeurs WiFi Mesh de D-Link il est parfait pour les maisons où il y a beaucoup d’interférences pour la connexion sans filtels que des murs, plusieurs étages ou des pièces éloignées du routeur principal.

Si vous envisagez d’acheter un routeur, vous devez connaître les dernières innovations qui ont émergé ces derniers mois, telles que la dernière norme Wi-Fi, la sécurité ou les technologies qui permettront à votre connexion d’atteindre tous les coins de la maison. Dans ce guide, nous vous expliquons en détail.

Le système D-Link COVR-1103 offre une connexion WiFi bi-bande avec une vitesse de transfert allant jusqu’à 1 200 Mbps. Les trois nœuds peuvent être configurés et contrôlés avec une grande facilité grâce à une application très simple, qui vous permet également de créer des horaires, de bloquer des appareils, de vérifier l’état du réseau ou de voir qui est connecté, entre autres fonctions.

Amazon vous envoie la commande entièrement gratuite, mais si vous souhaitez la recevoir en un temps record, vous avez la possibilité de profiter de la période d’essai gratuite d’Amazon Prime. Pendant 30 jours, vous bénéficierez des avantages partenaires, y compris la livraison en un jour de centaines de produits, et vous n’aurez rien à payer.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.