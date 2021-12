Avec ces charmes, vous attirerez la chance du Gordo de la loterie de Noël, Loterie de Noël 2021

Vernica Roche Mis à jour 16-11-2021 | 16:15

Les Tirage au sort de la loterie de Noël attire une multitude de superstitieux qui accompagnent leur dixième d’une amulette pour que leur chance se multiplie. Il y a d’innombrables rituels pour attirer l’argent et avec l’avènement de ce jeu traditionnel, beaucoup ont lieu avant et pendant la 22 décembre.

Chance ou chance à la loterie C’est difficile à contrôler, mais nous pouvons attirer la fortune si nous avons dans nos mains certaines des amulettes que nous nommons. De la même manière, vous ne perdez rien en accomplissant ces rituels et en invoquant cette énergie qui fera votre chance se multiplie.

Ensuite, nous vous montrons les cinq astuces pour gagner à la loterie le 22 décembre suivant et attirer l’argent fortune.

Fer à cheval

La plus connue et la plus pratique est la célèbre fer à cheval. On dit depuis longtemps que les fers à cheval portent chance. En Galice, terre de sorcières et de sortilèges, de nombreux accrocher le dixième avec le fer à cheval à la porte de la maison pour attirer la chance. C’est quelque chose qui s’est répandu dans toute l’Espagne.

San Pancracio

Qui n’a pas de San Pancracio à la maison? Eh bien, c’est le saint de la chance et c’est peut-être la clé du tirage extraordinaire. En Espagne, il y a la tradition de placer le dixième en dessous et mettre une feuille de persil dessus. De plus, il existe des prières dédiées à ce saint qui augmenteront votre chance face à la loterie de Noël.

Monnaie d’or

D’autre part, il y a la fameuse pièce d’or. Ceci vous devez le mettre quelques jours avant le Tirage de Noël dans notre portfolio afin que que la fortune soit de notre côté.

Vieille clé

Un autre des charmes que vous pouvez utiliser est une ancienne clé. Emportez-le dans votre sac dès l’achat du dixième. Si tu veux que je touche le Loterie de Noël 2021, Obtenez une ancienne clé !

Épingler

Les dernier porte-bonheur face au tirage de la loterie de Noël que nous proposons se trouve le pin’s. Celui-ci devrait être utilisé le même 22 décembre. Mettez-le dans la poche de votre veste et portez-le tout au long de votre célébration de jeu.

Si vous n’avez pas encore gagné votre billet pour le prochain tirage, utilisez notre moteur de recherche de numéros et obtenez vos billets de la manière la plus rapide et la plus simple.