Avec ces photos, Bella Hadid rend publique sa cour avec Marc Kalman

10/07/2021 à 10h25 CEST L’équipe nationale argentine avec Lionel Messi comme capitaine affrontera le Brésil en finale de la Copa América avec l’illusion de remporter le titre. Et dans le but d’honorer le meilleur joueur du monde dans sa ville natale, également berceau des grands talents du football de son pays, Adidas a habillé le […] More