Avec cette astuce, vous pouvez exécuter des applications Linux sur Windows 10 | La technologie

La mise à jour de Windows 10 mai était accompagnée de plusieurs nouvelles intéressantes pour les utilisateurs avancés, dont une qui facilite l’utilisation des applications Linux sur le système d’exploitation de Microsoft.

Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez être sur la dernière version de Windows 10 et être dans le programme Windows Insider. Ce dernier fait référence au service de Windows pour les personnes les plus audacieuses qui veulent essayer les dernières avancées du système d’exploitation.

Il n’est pas destiné au grand public, car à certaines occasions, les versions fournies avec Windows Insider peuvent contenir de petites erreurs qui sont résolues après les mises à jour. Si vous osez participer, l’inscription est vraiment simple et vous n’avez qu’à accéder à la page Web suivante et à compléter les informations demandées.

Après vous être enregistré, accédez à la section de configuration de Windows et vérifiez dans la fenêtre de mise à jour que le système a déjà reconnu qu’il fait partie du programme Insider.. La prochaine chose à faire sera de redémarrer et de mettre à jour autant de fois que nécessaire, car tous les fichiers nécessaires commenceront à être téléchargés et installés.

Après avoir satisfait à toutes les exigences que j’ai mentionnées, il est maintenant temps de tester la nouvelle fonctionnalité Windows. Vous devez lancer Windows PowerShell, pour ce faire, la chose la plus confortable est d’écrire dans Cortana “Windows PowerShell” et l’important est de l’exécuter en tant qu’administrateur. Si vous l’exécutez normalement, la commande que nous allons utiliser ne fonctionnera pas pour vous.

Une fois Windows PowerShell ouvert, vous devez taper “wsl -install -d Ubuntu”Vous pouvez copier cette commande à partir de ce texte, mais vous devez vous rappeler de supprimer les guillemets car cela ne fonctionnera pas pour vous si vous les conservez lorsque vous les copiez. Après avoir tapé ceci, il commencera à télécharger et à installer tous les fichiers nécessaires pour exécuter les applications et programmes Linux.

Vous devez redémarrer votre ordinateur une fois que tous les compléments téléchargés par la commande sont installés. La seule chose vraiment ennuyeuse est que chaque fois que nous allons utiliser des programmes Linux, il est nécessaire d’écrire la commande “wsl” au démarrage de l’interaction avec ces programmes et “exit” une fois que nous avons terminé.

Avec tout cela clair pour commencer à utiliser les applications Linux, l’essentiel est de vérifier que tout est correct avec la commande “sudo apt update” et “sudo apt upgrade”les deux confirmeront que les éléments nécessaires sont à jour. Il reste à explorer tous les programmes compatibles, à partir du site Web WSL de Microsoft, ils recommandent diverses versions Linux de programmes tels que VLC, GIMP ou Audacity.

Par exemple, si nous voulons installer GIMP, la commande à utiliser est “sudo apt install gimp -y” et avec cela, l’installation commencerait. Une fois l’installation terminée pour lancer l’application, ce que vous avez à faire est d’écrire “gimp” et avec cela cela commencerait à fonctionner.

Windows 10 a des fonctions très intéressantes qui passent souvent inaperçues même par les utilisateurs avancés. Il est vrai que Linux n’est pas un système que beaucoup de gens veulent installer, mais pouvoir l’utilisation d’applications de Windows 10 sans créer de machines virtuelles ou de partitions est quelque chose que de nombreux utilisateurs apprécieront.