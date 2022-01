Avec cette combinaison de clavier secrète, vous pouvez sortir de tout blocage sur votre ordinateur | La technologie

C’est la combinaison de touches cachée que vous devez utiliser si votre ordinateur se bloque à un moment donné.

Que vous jouiez à un jeu de votre jeu vidéo préféré ou que vous travailliez, c’est une nuisance que notre ordinateur soit magiquement gelé, et le pire de tout, c’est qu’il semble que toucher les touches ne résout rien à ce sujet, craignant le pire.

Et c’est qu’à plus d’une occasion votre écran d’ordinateur s’est sûrement figé, peut-être à cause d’une saturation des ressources, d’un programme qui fonctionne mal ou encore d’un malware qui a pu être installé sur vous, et pour cela nous avons plusieurs solutions sur le tableau, y compris une combinaison de touches peu connue.

Si votre PC est tombé en panne à cause des pilotes vidéo, nous avons une solution et c’est d’appuyer sur la combinaison de touches Win + Ctrl + Maj + B en même temps.

C’est essentiellement ce qu’il fera réinitialiser les pilotes graphiques lorsque l’ordinateur est gelé, et si nous avons bien fait, notre écran deviendra complètement noir pendant quelques secondes et un bip se fera entendre qui redémarrera le contrôleur vidéo.

Ne vous inquiétez pas, car toutes les applications que nous avions ouvertes resteront exactement là où nous les avons laissées et nous ne perdrons aucun travail enregistré.

Il convient de noter que cette combinaison de touches cachée ne fonctionne qu’à partir de Windows 8 et quel que soit le type de carte vidéo de votre ordinateur.

Mais il est probable qu’il ne s’agisse pas d’un problème graphique et même si vous utilisez la combinaison de touches précédente, cela ne résoudra pas le blocage de l’ordinateur.

Si votre ordinateur est toujours bloqué, essayez d’appuyer sur Alt + Tab pour passer à un autre programme. Si vous voyez qu’il ne répond pas, essayez d’appuyer sur Ctrl + Maj + Echap pour ouvrir le gestionnaire de tâches et supprimer les programmes qui ne répondent pas ou qui consomment des ressources.

Vous pouvez également utiliser la combinaison classique de Ctrl + Alt + Suppr pour pouvoir accéder à d’autres fonctions du système ou même redémarrer l’ordinateur correctement.

Mais si avec toutes les combinaisons de touches précédentes vous n’avez pas réussi à sortir du gel sur votre ordinateur, Vous ne pourrez que le déconnecter du réseau pour redémarrer.

Dans ce cas, nous vous recommandons d’appuyer d’abord sur le bouton d’alimentation et de le maintenir enfoncé pendant quelques secondes jusqu’à ce que votre ordinateur s’éteigne enfin, et s’il ne répond pas, vous n’avez que la dernière option : débranchez l’ordinateur du réseau.

Ce dernier est susceptible de provoquer un certain type de fuite de mémoire système lors d’un arrêt non recommandé que vous devriez laisser comme dernière option.