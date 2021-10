Avec cette méthode, ils ont arnaqué Amazon pour plus de 250 000 euros | La technologie

Hudson Hamrick, qui pourrait passer les 20 prochaines années en prison, parvient à arnaquer Amazon et à empocher plus de 250 000 euros, exposant ainsi le système de retour de l’entreprise.

Les retours de produits sont une bonne pratique pour les entreprises, car ils donnent plus de confiance au client lorsqu’il s’agit de vérifier l’état de ce qu’il a reçu ou d’éviter toute confusion.

Cependant, c’est aussi un outil dont les plus » avertis » peuvent profiter. L’exemple poussé à sa plus grande expression se trouve chez Hudson Hamrick. Faites attention à ce que nous allons vous dire.

Peut-être avez-vous déjà reçu un jeu ou un film en mauvais état, ou Amazon s’est trompé de produit. Les retours sont quelque chose de légal et de nécessaire, mais ne soyez pas trop intelligent comme Hamrick l’a fait, non.

Un tribunal de Charlotte en Caroline du Nord demande 20 ans de prison pour Hudson Hamrick, qui a obtenu arnaque Amazon de plus de 250 000 euros. Comme l’a fait?

La plus grosse arnaque sur Amazon

Le crime dont Hudson Hamrick est accusé n’est pas un trafic de drogue ou un meurtre. Cet homme de 31 ans a réussi à arnaquer Amazon une somme d’argent succulente grâce au système de retour de l’entreprise.

Plus précisément, la somme de 290 000 $ se traduit par 270 retours réussis de Hamrick, qui profité de cet outil pour récupérer l’investissement et conserver les produits.

Le tribunal de Charlotte susmentionné a déclaré Amazon coupable de fraude pendant une période de cinq ans. Ils demandent 20 ans de prison et une amende de 250 000 $, et tout pour aller au-delà.

Ce n’est pas la première fois que l’on voit ce type d’arnaque, mais c’est la plus grosse fraude Amazon réalisée par une seule personne. Entre 2016 et 2021, Hamrick a passé un total de 300 commandes.

La grande majorité de ces commandes concernaient des produits de luxe. Par exemple, un Mac Pro évalué à plus de 6 000 euros. Après les avoir utilisés pendant quelques jours, Hamrick les renvoyait à Amazon.

Sur les 300 commandes passées par cet homme, 270 ont été retournées, mais avec une particularité : dans le carton de retour il comprenait un produit similaire mais beaucoup moins cher que l’article d’origine.

Hudson a conservé le produit d’origine, qu’il a revendu pour beaucoup plus d’argent, et a également reçu le montant de la commande d’Amazon. En tout, réussi à arnaquer la société 290 000 $.

Nous avons peut-être affaire à un maître des escroqueries, mais Amazon aurait certainement pu faire plus. Il est très étrange que personne au service des retours ne se soit rendu compte qu’il ne s’agissait pas des mêmes produits.

Et, aussi, nous trouvons des explications possibles. Il y a des fuites de rapports qui assurent qu’Amazon ne vérifie pas les produits retournés… et même parfois le retour n’est même pas accepté (sur les petits produits).

Le plus sûr est que les responsables des retours d’Amazon n’ont pas correctement examiné les produits retournés par Hamrick. Peut-être que cela explique les 5 ans d’arnaques et les 270 retours.

Amazon devra examiner plus attentivement vos retours et allouer plus de ressources pour détecter ces escroqueries. Quant à Hudson Hamrick, il passera probablement les 20 prochaines années derrière les barreaux.

La politique de retour d’Amazon est généralement assez magnanime, et ce ne serait pas la première fois qu’un client reçoit une autre unité du produit qu’il a acheté, pouvant garder le premier.

Avez-vous déjà eu un problème sérieux avec les retours Amazon ? Connaissez-vous quelqu’un à qui quelque chose de similaire est arrivé? Voir c’est croire, et c’est un cas digne d’Hollywood.

