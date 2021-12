Avec cette méthode, vous pourrez acheter une PS5 lorsqu’il y aura du stock avant tout le monde | La technologie

Noël approche et le cadeau en or pour les Rois Mages et le Père Noël est la PlayStation 5. Le problème est qu’en obtenir une est presque aussi difficile que d’obtenir une carte graphique. Sauf si vous utilisez cette méthode très simple et utile.

Avouons-le, si beaucoup d’entre nous découvraient le problème de stock qu’auraient la PlayStation 5 et la Xbox Series X, dès qu’ils ont annoncé les précommandes, nous aurions acheté les deux, car en obtenir un plus tard a été impossible.

La crise brutale des semi-conducteurs et l’énorme demande pour la console de Sony ont donné à la PlayStation 5 le meilleur démarrage des ventes depuis des années alors que des millions de joueurs attendent toujours la leur (ne tombez pas dans le piège des spéculateurs).

Et le problème c’est que Noël approche et en acheter un devient encore plus impossible, bien que cela puisse indiquer que les magasins stockent des unités afin de pouvoir mettre en vente une bonne quantité de consoles à Noël, réalisant ainsi un véritable miracle de Noël.

Le fait est qu’il existe un moyen de savoir, avant tout le monde, si un magasin se réapprovisionne dans l’ombre, car à ce moment-là, certaines parties du code Web changent, notamment certaines parties du texte (prix et disponibilité), et nous allons vous montrer comment suivre ce processus.

Oui, nous avons dit surveiller, car bien que nous puissions être jour et nuit en donnant le F5 pour rafraîchir la page et voir s’il y a des changements, il y a des bots qui peuvent le faire pour nous, même des extensions Chrome très faciles à utiliser qui nous informent de tout changement.

Aujourd’hui, dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment lancer une extension très simple d’utilisation qui vous permettra de savoir s’il y a des modifications sur une page web dans le monde.

Allez, suivez-nous dans la chasse aux vacances PS5, qui ressemble presque à une chimère en ce moment :

Nous installons l’extension Chrome Disstill.io grâce à ce lien. Et nous nous assurons qu’il est opérationnel. Une fois que cela commence à fonctionner nous allons à la page Web que nous voulons surveiller, dans notre cas c’est celui d’El Corte Inglés, et cliquez sur l’extension, comme vous le voyez sur l’image.

Maintenant, nous cliquons sur Sélectionner des parties de la page et cliquez sur le prixS’il n’y a pas de prix, cliquez là où il est indiqué qu’il n’y a pas de stock, comme nous l’avons fait. Ainsi, l’extension vérifiera chaque bit s’il y a des changements dans cette partie du code Web. Une fois que nous avons sélectionné cette partie, Nous n’avons qu’à cliquer pour enregistrer, nous n’avons rien à changer dans la boîte de sauvegarde qui apparaît au bas du Web. Maintenant vient la partie la plus difficile, puisqu’il faut sauvegarder cette page avec le nom du magasinDans ce cas, ce serait Corte Inglés PS5 avec Reader, pour ne pas se tromper si nous en avons beaucoup; puis nous sélectionnons l’intervalle de contrôle, l’idéal est de 30 secondes. Après ça déjà Nous pourrions vous demander de nous envoyer une alerte sur le téléphone mobile, un e-mail et un avis dans le navigateur lui-même s’il détecte des changements.

Une fois tout cela fait on peut oublier l’extension, car il sera mis à jour toutes les 30 secondes (ou le temps que vous l’avez mis) à la recherche de modifications dans le code. Et jusqu’à ce que vous les trouviez, vous ne nous en informerez pas. Mais, au cas où vous voudriez être sûr que tout se passe bien, Vous pouvez cliquer sur l’extension et vérifier un par un les sites Web que nous avons ajoutés pour voir s’il y a des changements, assurez-vous qu’ils sont tous allumés.

Vous pouvez faire ce processus avec tous les sites Web que vous voulez, Il est recommandé d’avoir tous ces éléments sur la liste dès maintenant : Game, El Corte Inglés, Amazon, Fnac et Media Markt. Car historiquement, ce sont les cinq grands magasins qui ont vendu le plus de stock jusqu’à présent.

Une question très utile qui peut faire la différence entre obtenir une console ou rester avec du miel sur les lèvres est l’objet du shopping en un clic. Tant à El Corte Inglés, comme Amazon et d’autres magasins, il existe une option d’achat en un clic qui permet de gagner beaucoup de temps.

Pour cette raison, le meilleur moyen de gagner du temps est que vous vous inscriviez dans tous ces magasins, que vous rentriez toutes vos données personnelles, à la fois adresse et carte de crédit, et donc lorsqu’un stock d’une PS5 apparaît, le processus d’achat est instantané.

On connaît déjà les caractéristiques techniques officielles des consoles Xbox Series X et PlayStation 5. On les compare pour savoir laquelle est la plus puissante.

Au contraire, au moment où nous saisissons les données, le plus sûr est que nous avons perdu notre unité, car malgré l’avoir dans le panier, les sites Web n’enregistrent pas les préférences, ils ne font attention qu’aux achats finaux et non aux processus d’achat (malheureusement).

Avec tout, et si vous n’avez aucun problème à vous inscrire à des groupes sur Telegram où ils avertissent également avec une certaine marge, la chose la plus normale est que ce Noël, vous pouvez obtenir une PlayStation 5 sans avoir à vivre collé à l’ordinateur.

Bonne chance les amis, car il semble que 2022 ne sera pas beaucoup mieux que ce terrible 2021 en termes de composants.