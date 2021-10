Avec cette nouvelle astuce Chrome sera beaucoup plus rapide et plus léger | La technologie

Chrome sera beaucoup plus rapide et plus léger très bientôt. Et tout cela grâce à une nouvelle fonctionnalité sur laquelle Google travaille, qui améliorera les performances du CPU, du GPU et de la RAM lors de l’utilisation du navigateur.

Chrome est de loin le navigateur de bureau le plus utilisé au monde. Selon les données de StatCounter, Chrome est aujourd’hui le navigateur utilisé par 67,56 % des PC, suivi de loin par Safari avec une part de marché de 9,67 %, par Microsoft Edge avec 8,75 % et Mozilla Firefox avec 7,93 %.

Mais malgré cela, Google ne se repose pas sur ses lauriers et travaille en permanence à l’optimisation de son navigateur. Maintenant, les Mountain Viewers développent une nouvelle fonctionnalité pour rendre Chrome beaucoup plus rapide et plus léger.

Cette nouvelle fonctionnalité s’appelle RawDraw et c’est un moteur de rendu qui a pour objectif de réduire la consommation de ressources faite par le navigateur. Pour ce faire, cette fonction modifie la façon dont les pages sont construites pour ne pixelliser que les parties nécessaires.

Lors de l’affichage d’une page, Chrome la divise en une grille puis alloue des ressources à chacune des cases. Ce processus évite au navigateur d’avoir à recharger la page entière pour chaque image avec laquelle l’utilisateur interagit, ou si un élément multimédia est en cours de lecture.

Avez-vous remarqué que Google Chrome est plus lent ? Pas de panique : nous vous expliquons comment faire fonctionner votre navigateur plus rapidement et vous permettre de naviguer à pleine vitesse.

Le problème est que, sur les écrans haute résolution d’aujourd’hui, chacune de ces petites cases dans lesquelles la page est divisée peut nécessiter beaucoup de ressources, parfois jusqu’à 10 Mo de RAM chacun.

Compte tenu du fait que nous travaillons généralement avec d’innombrables onglets ouverts, il s’agit d’une consommation excessive de ressources, en particulier de RAM.

La nouvelle fonction RawDraw vient optimiser ce processus et minimiser cette consommation de ressources, rendant Chrome plus rapide et plus léger. Pour y parvenir, cette fonctionnalité arrête d’attribuer des textures à chaque case, ce qui permet de pixelliser chaque section plus rapidement, réduire la charge sur la mémoire et le processeur jusqu’à 90%.

RawDraw est désormais accessible via les drapeaux de Google Chrome et vous pouvez activer la fonction en tapant « chrome: flags # enable-raw-draw » (sans les guillemets) dans la barre d’adresse du navigateur. Cependant, Il est encore à un stade très précoce de son développement, il n’est donc pas recommandé de l’activer pour le moment.