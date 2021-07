Avec cette offre, vous pouvez désormais disposer de votre Apple AirTag pour localiser avec précision des objets pour seulement 31 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Apple se caractérise par le fait de savoir comment transformer n’importe lequel de ses produits en une nécessité pour l’utilisateur, et avec le lancement de récents AirTag a réussi à amener la mode des petits appareils qui garantiront que nous ne perdons jamais nos objets les plus précieux.

Les Apple AirTags ont été présentés il y a à peine trois mois, un dispositif de localisation qui peut être placé sur des porte-clés, dans une poche, à l’intérieur d’objets ou n’importe où, de sorte que si nous le perdons, notre iPhone bien-aimé nous aide à le localiser avec une grande précision, en convertissant le téléphone dans un détecteur d’objets à vie.

Donc, si vous souhaitez obtenir les nouveaux Apple AirTags, vous pouvez les obtenir maintenant à un prix réduit à seulement 31,99 euros sur Amazon, dans un produit que vous pouvez recevoir avec une garantie complète à la maison.

Maintenant, les populaires Apple AirTag sont en vente à seulement 31,99 euros sur Amazon

Les AirTags à 31,99 € sont réduits de 35 € par rapport au prix officiel, et bien que pour le moment l’expédition estimée par Amazon soit d’un à deux mois, ne vous inquiétez pas, car il s’agit d’une estimation très élevée et si vous le faites maintenant L’achat lui-même, vous n’aurez pas à attendre plusieurs jours pour le recevoir chez vous.

Au cas où vous ne savez pas comment cela fonctionne, l’AirTag se connecte via Bluetooth 5.0 LE, et il a même un haut-parleur pour un bip et une localisation faciles. Nous pouvons en profiter en utilisant la fonction “Rechercher” de notre iPhone ou iPad ou même en demandant à Siri.

Si vous possédez un iPhone de nouvelle génération, il utilisera la bande ultra large de ces mobiles pour localiser avec une précision totale, même centimétrique, l’endroit où il se trouve.

Comme nous l’avons dit, il communique via Bluetooth 5.0 LE, qui a une portée de 10 m. Mais ne vous inquiétez pas, car si votre AirTag est plus loin que cette distance, vous pouvez toujours activer la fonction “mode perdu” pour être aidé par les plus de 1000 millions d’iPhone et iPad qui sont dispersés dans le monde, et le tout de manière anonyme.

Comme vous pouvez le voir, avoir un Apple AirTag est synonyme de sécurité et à ce prix compétitif, vous devriez au moins en avoir un.

