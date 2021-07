Avec cette résine, des pièces 3D médicales utilisables peuvent être imprimées | La technologie

Prothèses auditives, implants cochléaires, couvertures dentaires ou prothèses sont quelques-uns des outils médicaux qui seront améliorés grâce à ces nouvelles résines qui promettent de révolutionner l’impression 3D.

Depuis l’avènement des imprimantes 3D, tous les secteurs ont connu une révolution plus ou moins grande, tant les possibilités créatives sont devenues quasi infinies. Les ingénieurs n’ont pas besoin d’une usine, les médecins n’ont pas besoin d’un laboratoire, etc.

Pouvoir concevoir et créer de nouvelles pièces est devenu économiquement possible, permettant l’expérimentation dans de nouveaux domaines et démocratisant les innovations. Et le domaine médical fait partie de ces secteurs qui ont bénéficié d’une telle technologie 3D.

Dans ce sens, la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, plus connue sous son acronyme CSIR, a développé diverses résines de silicone parfaites pour l’impression 3D de pièces médicales.

Résines CSIRO ils sont non cytotoxiques, transparents, ont des propriétés mécaniques réglables et sont capables d’imprimer des dessins complexes en haute résolution, y compris les formes irrégulières, les parois minces et les structures creuses.

Les imprimantes 3D résolvent de nombreux problèmes. Certains d’entre eux, impensable. Laissez-vous surprendre par les utilisations les plus étranges qui peuvent être données à cet appareil.

Ces séries de fonctionnalités promettent de faire un bond en avant dans l’impression 3D médicale dans les années à venir.

L’un des chimistes responsables de la création de ces résines explique que la motivation du développement de la nouvelle technologie était d’aider à surmonter les problèmes qui existent actuellement avec les résines existantes.

Parmi les problèmes qu’il nomme figurent faible résolution, impression lente et nécessité d’utiliser des imprimantes spécialisées, ce qui peut coûter très cher.

Et voici l’un des plus grands avantages des résines CSIR, et c’est peut être utilisé dans les imprimantes 3D de traitement numérique de la lumière (DLP) avec une plage de longueur de 360 ​​à 500 nanomètres.

Il devrait également être compatible avec Imprimantes 3D DLP à la maison après un ajustement, comme oui comme dans les imprimantes 3D DLP de bureau courantes sur le marché.

Ils ajoutent également que la technologie est susceptible de fonctionner dans les imprimantes 3D de stéréolithographie et d’autres imprimantes 3D photodurcissables, telles que le jet d’encre et l’extrusion.

Concernant l’utilité de ces nouvelles résines, le groupe scientifique explique que peut être utilisé dans des appareils tels que des appareils dentaires, des prothèses auditives, des implants cochléaires ou des prothèses, entre autres.