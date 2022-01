« Avec cette voiture, nous sommes sur la bonne voie »

01/04/2022

Act à 12h51 CET

Carlos Sainz et Lucas Cruz ils ont remporté la troisième étape du Rallye Dakar, remportant ainsi la première victoire d’étape pour Audi, un succès historique car c’est la première pour un véhicule doté de la technologie électrique dans l’épreuve la plus difficile du sport automobile.

Avec l’Audi RS Q e-tron, le Madrilène et son copilote catalan se sont battus tout au long des 255 kilomètres chronométrés pour la première position, atteignant l’objectif d’Al Qaisumah avec le meilleur temps de la journée, ils continuent donc de revenir en position au classement général après la catastrophe due à la navigation controversée de dimanche.

A la fin de l’étape, Sainz a été fier d’avoir remporté le premier triomphe du projet Audi : « Je suis très heureux de cette première victoire. C’était une très belle étape dans laquelle nous n’avons eu aucun problème, nous n’avons commis aucune erreur. Chaque jour, nous apprenons et obtenons pour connaître cette voiture plus Y Être capable de remporter un triomphe sur scène montre que nous sommes sur la bonne voie, a souligné Carlos, qui dans le passé a déjà réussi à être champion du Dakar avec trois marques différentes (Volkswagen, Peugeot et Mini), montrant qu’en plus de ses compétences de pilotage, il a également une excellente capacité à développer de nouveaux prototypes.

« La pénalité était le temps que nous avons perdu le premier jour, mais pour nous maintenant, c’est un rallye d’apprentissage et de conclusions. C’est la première course avec la voiture et nous devons continuer à tester et à apprendre », a-t-il conclu.