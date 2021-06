“Avec Clemente nous ne sommes rejoints que par les blagues dans les conférences de presse”

22/06/2021

Le 23/06/2021 à 00h15 CEST

Avec le bouclier préparé pour les ‘balles’ qu’il savait recevoir en conférence de presse, Luis Enrique Martínez a vécu une nouvelle rencontre avec les médias les plus tendus. Le sélectionneur espagnol, très discuté après deux nuls lors des deux premiers engagements des ‘Rouges’, a reçu une avalanche de questions sur sa continuité sur le banc, ses relations avec la Fédération, s’il envisage de renouveler malgré ne pas accéder au second tour, si vous comprenez que vous êtes interrogé à ce stade, etc.

Lors de ces deux premières rencontres contre la Suède et la Pologne, l’Espagne s’est montrée supérieure à son rival, mais cette domination a été de peu d’utilité car elle ne s’est pas traduite par des victoires ou des buts (un match sur deux).

« On joue ce qu’on joue, c’est-à-dire aller à la ronde. Ensuite, la réflexion correspondante sera faite. Nous jouons ce que la majorité des équipes, qui atteignent le troisième match avec des options pour être premier, deuxième, troisième ou quatrième”, a déclaré ‘Lucho’ interrogé sur le contexte que connaîtra l’équipe nationale espagnole contre la Slovaquie ce mercredi.

L’un des aspects qui inquiète le plus la presse est l’état d’esprit dans le vestiaire après l’échec des deux premiers matchs : « Je vois bien l’équipe. Les sentiments sont très clairs. Personne ne peut dire que nous avons été inférieurs à la Pologne et à la Suède. Nous avons été supérieurs à certains égards et c’est le but contre la Slovaquie. »

LLORENTE ET LE CONTRAT

Marcos Llorente est l’un des noms propres que plus apparaît ces jours-ci dans les médias lorsqu’il joue en dehors de sa position habituelle: “Bien qu’il commence sur le côté, il a joué de nombreuses minutes en attaque, car nous attaquons à 70-80%. ou en entrant par le couloir intérieur. Il a joué de nombreuses minutes en attaque, mais je suis ouvert à ce qu’il prenne d’autres positions”.

“J’ai un contrat jusqu’après la Coupe du monde. Je vais partir, je vais avec le rythme et je serais heureux de continuer. Je n’ai pas l’intention de ne pas remplir le contrat », a-t-il ajouté pour savoir si sa volonté est de continuer au-delà de ce qui est réalisé dans le tournoi.

CLEMENTE ET LE SUJET EN COURS

L’un des meilleurs moments de la conférence de presse est venu quand ils ont mis sur la table un supposé parallèle entre sa méthodologie et celle de Javi Clemente : “Malgré mon admiration pour Clemente, qui est une personne unique et un grand entraîneur, nous avons différents vues sur le football. C’était un leader et la seule chose qui nous unit, c’est qu’on aime les blagues dans les conférences de presse. En tant que joueur, nous avons atteint cette situation lors d’une Coupe du monde et d’un Championnat d’Europe et nous les avons tous les deux réalisés. »

Sur quelle facette l’équipe doit s’améliorer pour faire le saut final, ‘Lucho’ est clair : “Ce qui doit être amélioré, c’est la phase finale.. En tant qu’équipe, nous faisons plus de bonnes choses que vous ne le suggérez. Il ne fait aucun doute que nous sommes une équipe difficile à battre.. Jouer contre nous n’est pas facile, mais ces deux derniers matchs contre des adversaires en théorie inférieurs nous ont coûté de transformer les occasions. Analyser les grandes sélections les occasions qu’ils créent. Bien sûr, ils ont de meilleurs chiffres. »