Avec Covid-19 en retrait, les hôpitaux américains sont toujours confrontés à une pénurie d’infirmières

Covid-19 n’est peut-être plus en forte augmentation aux États-Unis, mais les hôpitaux américains connaissent toujours une crise de personnel qui met en péril les soins critiques pour les patients.

Les hôpitaux de tout le pays sont en difficulté, en particulier ceux des zones à faible population. Une nouvelle enquête sur les hôpitaux ruraux du Chartis Group, fournie à Vox avant sa publication, révèle à quel point le problème est profond. Près de 99 pour cent des hôpitaux ruraux interrogés ont déclaré qu’ils connaissaient une pénurie de personnel; 96 pour cent d’entre eux ont déclaré avoir le plus de difficultés à trouver des infirmières.

Près de la moitié des hôpitaux interrogés ont déclaré que des problèmes de personnel les avaient empêchés d’accepter de nouveaux patients au cours des 60 derniers jours. Un hôpital sur quatre a déclaré que le manque d’infirmières l’avait contraint à suspendre certains services, notamment, selon Michael Topchik, responsable national du Chartis Center for Rural Health : l’accouchement, la chimiothérapie et les coloscopies. Une autre personne sur cinq a dit qu’elle y songeait.

« La pandémie a épuisé ces hôpitaux », m’a dit Topchik, « ce qui signifie qu’ils sont incapables de fournir des services vitaux pour la communauté. »

Les hôpitaux se sont beaucoup améliorés pour gérer les poussées de Covid-19. Ils ont plus d’armes à leur disposition – des médicaments antiviraux et des anticorps monoclonaux – et comprennent mieux quelles techniques sont efficaces pour empêcher l’aggravation de la maladie. Roberta Schwartz, directrice de l’innovation à l’hôpital méthodiste de Houston, m’a dit que, alors que son hôpital commençait à fermer ses services immédiatement lors de la première vague pandémique, ils ont pu absorber plus de 700 patients de Covid-19 lors de la dernière vague estivale sans compromettre leurs autres opérations. .

Mais alors que la saison de la grippe se profile et que le froid menace une autre vague de Covid-19, deux tendances qui rempliraient à nouveau les lits d’hôpitaux, la crise du personnel ne s’atténue pas.

Selon une étude de septembre commandée par l’American Hospital Association, le coût moyen des dépenses de main-d’œuvre pour chaque patient sorti de l’hôpital a augmenté de 14% en 2021, alors même que le nombre d’employés à temps plein a diminué de 4%.

Les hôpitaux, tant ruraux qu’urbains, sont sous pression. Leurs effectifs sont épuisés. Certains membres du personnel hésitent encore à se faire vacciner contre le Covid-19, alors même que certains établissements commencent à imposer des mandats. Et elles sont confrontées à la concurrence des entreprises de soins infirmiers itinérants qui offrent de meilleurs avantages sociaux pour attirer les infirmières loin des emplois permanents à temps plein.

Avec la fermeture de certains services, les patients des zones mal desservies peuvent avoir à voyager des heures dans des établissements plus grands – des hôpitaux qui connaissent leurs propres problèmes de personnel et fonctionnent déjà souvent à près de 100 % de leur capacité.

« Il y a des pénuries d’infirmières à l’échelle nationale, ce qui signifie que de nombreux hôpitaux ne peuvent pas doter tous leurs lits », m’a dit Karen Joynt Maddox, professeure adjointe de médecine à l’Université de Washington à St. Louis. « Les grands centres de référence … fonctionnent de manière chronique à la capacité ou au-dessus, de sorte que toute augmentation de volume exerce une pression supplémentaire sur le système. »

Pourquoi de nombreux hôpitaux américains ont une crise de personnel

L’épuisement professionnel parmi le personnel de santé reste aigu 20 mois après le début de la pandémie. Environ la moitié des travailleurs médicaux ont déclaré se sentir épuisés en 2020, selon une étude de l’American Medical Association. Près de la moitié des infirmières des soins intensifs ont déclaré dans un autre sondage plus tôt cette année qu’elles envisageaient de quitter la profession.

Neuf dirigeants d’hôpitaux ruraux sur dix ont déclaré que leurs inquiétudes concernant l’épuisement du personnel avaient augmenté au cours de 2021. En d’autres termes, la crise du personnel s’aggrave, pas s’améliore.

« La main-d’œuvre est épuisée. La main-d’œuvre s’en va », a déclaré Beth Feldpush, vice-présidente principale des America’s Essential Hospitals. « La capacité humaine est plus un problème que la capacité physique. »

L’âge moyen d’une infirmière aux États-Unis est de 50 ans; certains de ces travailleurs ont décidé de prendre une retraite anticipée plutôt que de continuer à vivre les conditions de travail les plus difficiles de leur carrière.

« C’est de l’angoisse mentale », a déclaré Schwartz. « Nous avons une main-d’œuvre vieillissante. Certains d’entre eux ont peut-être travaillé encore un an ou deux, mais avec une pandémie, non. »

L’hésitation à la vaccination pourrait finir par aggraver cette situation difficile. Seuls environ 25 pour cent des hôpitaux ruraux interrogés par Chartis instituent un mandat de vaccination (dont certains n’ont pas encore pris effet), mais, parmi ceux-ci, environ un sur quatre s’attend à ce qu’un pourcentage important de leur personnel – 5 pour cent ou plus – ne pour se conformer au mandat.

Pour certains d’entre eux, cela signifierait un licenciement automatique et une autre offre d’emploi que l’hôpital doit pourvoir.

Mais c’est à ce moment-là que le troisième problème de compression des hôpitaux complique les choses : il devient de plus en plus difficile d’embaucher et de retenir des infirmières, car beaucoup d’entre elles peuvent gagner un salaire plus élevé en travaillant comme infirmière itinérante, embauchée pour une période temporaire par un hôpital confronté à une pénurie de personnel – et disposé à payer les prix croissants commandés par ces travailleurs.

Comme l’a rapporté NBC News le mois dernier, les infirmières permanentes des hôpitaux ruraux gagnent en moyenne environ 1 200 $ par semaine. De nos jours, certaines entreprises de soins infirmiers en voyage offrent à leurs employés plus de 5 000 $ par semaine.

« Cela a été un énorme changement pour de nombreuses personnes », a déclaré Mary Beth Kingston, infirmière en chef dans un système de santé desservant l’Illinois et le Wisconsin, lors d’une table ronde sur la crise du personnel organisée par l’AHA. « Les gens quittent leur lieu de travail parce que c’est une chance d’augmenter leur salaire de manière importante. »

Les infirmières itinérantes ont joué un rôle important dans la pandémie. Les dirigeants d’hôpitaux disent qu’ils devaient essentiellement augmenter leurs effectifs de 20% pour gérer les poussées de Covid-19, et les agences de voyages ont aidé à fournir cet excédent de personnel. Dans l’enquête Chartis, plus de la moitié des hôpitaux ont déclaré que leur utilisation d’infirmières de voyage avait augmenté « de manière significative » pendant la pandémie, même si la plupart d’entre eux n’utilisaient ces travailleurs que « rarement » avant la crise actuelle.

Mais cette augmentation de la demande a permis aux entreprises de soins infirmiers de voyage d’offrir des salaires plus élevés et des avantages plus généreux, ce qui peut détourner les infirmières d’un emploi permanent. Les dirigeants d’hôpitaux décrivent une situation dans laquelle des infirmières à temps plein et des infirmières itinérantes sont assises côte à côte dans un poste de soins infirmiers, ces dernières racontant aux premières combien d’argent elles gagnent dans ce nouveau rôle.

Dans l’enquête Chartis sur les systèmes de santé ruraux, les dirigeants d’hôpitaux ont nommé « des opportunités plus lucratives sur le plan financier » comme la raison n°1 du départ de leurs infirmières, suivies de l’épuisement professionnel et de la retraite.

Il n’y a pas de solution facile à la crise des soins infirmiers. Les tendances inquiétantes sont en fait antérieures à la pandémie; en 2018, une étude de l’American Journal of Medical Quality prévoyait une augmentation des pénuries d’infirmières de 2016 à 2030, concentrées en particulier dans le Sud et l’Ouest.

Le vieillissement de la main-d’œuvre fait partie du problème, et pas assez d’étudiants s’inscrivent dans une école d’infirmières pour compenser ces pertes, selon l’American Association of Colleges of Nursing.

Il existe certaines dispositions dans la législation en attente des démocrates pour une meilleure reconstruction pour soutenir le personnel de santé en pardonnant les prêts pour l’éducation médicale, en incitant davantage de médecins et d’infirmières à exercer dans les zones mal desservies et en fournissant plus de financement aux hôpitaux qui gèrent des programmes d’enseignement supérieur.

Mais les hôpitaux ne croient pas que ce sera suffisant. Ils se préparent à un monde dans lequel Covid-19 est endémique, une partie régulière du calendrier médical – et leur personnel est toujours débordé.

« Ils s’inquiètent du chevauchement d’une vague hivernale et d’une plus grande circulation de grippe », a déclaré Feldpush. « Ils ne s’attendent pas à voir une réduction des pénuries de personnel ou des coûts. »